Od 1. septembra sa mení zoznam nebezpečných krajín. Zavádzajú sa aj prísnejšie opatrenia

Včera vo večerných hodinách na tlačovej konferencii oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí, niektoré nové opatrenia. Spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom tiež avizovali zmeny v zozname bezpečných resp. nebezpečných krajín.

Medzi “červené krajiny” z pohľadu pandémie nového koronavírusu bude od 1. septembra patriť Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. Ľudia, ktorí sa vrátia z rizikovej krajiny po 1. septembri, budú musieť absolvovať desaťdňovú karanténu.

Krajčí avizoval, že medzi rizikové krajiny môže patriť aj Grécko, do ktorého teraz neodporúča cestovať. “Momentálne sme ho nezaradili medzi červené krajiny, čiže neplatia pre neho epidemiologické požiadavky ako pri návrate z červených krajín,” povedal.

Rizikové regióny

Krajčí upozornil aj na rizikové regióny v jednotlivých štátoch. V Česku sú to hlavné mesto Praha a Kraj Vysočina, v Rakúsku hlavné mesto Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko. V Poľsku ide o Pomoranské, Malopoľské a Sliezske vojvodstvo. V Grécku upozorňuje na región Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Anglicku sú podľa Krajčího rizikové regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-Cast a Mid-West. V Estónsku to je Ida-Viru Maakond a v Dánsku región Midtjylland.

Konzílium prehodnotilo aj dĺžku karantény, ktorú je potrebné dodržiavať po návrate z rizikových krajín. Krajčí ľuďom odporúča, aby sa z dovoleniek z avizovaných “červených krajín” vrátili do 1. septembra. Po tomto dátume bude ich príchod považovaný ako za návrat z rizikovej krajiny. Na týchto ľudí sa tak bude vzťahovať povinnosť desaťdňovej karantény. Testovať by sa podľa Krajčího mali najskôr v piaty deň od príchodu.

“Pokiaľ sa týmto ľuďom do desiatich dní nepodarí zrealizovať testovanie a nebudú u nich prítomné žiadne príznaky ochorenia, tak po desiatich dňoch bude u nich ukončená karanténa,” podotkol minister. Karanténa pri návrate z rizikových krajín ostane na osobnej zodpovednosti. Krajčí upozornil, že aj pri jej nedodržiavaní hrozia pokuty.

Nové opatrenia

Hromadné podujatia nad 1000 ľudí, vrátane športových podujatí a interiérové podujatia nad 500 ľudí budú zakázané. Povinnosťou bude aj nosenie rúška. Rúška budú povinné aj v školách s výnimkou prvého stupňa. Úrad verejného zdravotníctva SR vydá aj opatrenia vo veci rizikových krajín i povinnosti zamestnávateľov. Rozhodlo tak vo štvrtok konzílium odborníkov, informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas. Opatrenia majú platiť od 1. septembra.

Mikas skonštatoval, že pristúpili k sprísneniu opatrení a poukázal na zhoršujúcu sa situáciu na Slovensku aj v Európe. Podčiarkol, že povinnosť nosiť rúško na hromadných podujatiach bude platiť rovnako pre interiér, ako aj pre exteriér. Nosenie rúšok v triedach odporúča, a to aj na prvom stupni, ak by to žiaci dokázali akceptovať. Dodal, že vzhľadom na koniec dovolenkovej sezóny bude zrejme konzílium pravidelne zasadať a prehodnocovať situáciu i rizikovosť regiónov.

“Pokiaľ si budeme vedomí, že toto sú rizikové oblasti a ľudia budú dodržiavať nastavené prísne epidemiologické opatrenia, najmä nosenie rúšok, vieme vážne eliminovať šírenie vírusu v našej populácii,” doplnil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Zdôraznil, že treba dať pozor, aby sa nákaza nedostala do domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov, ako aj medzi marginalizované komunity či do nocľahární pre bezdomovcov.

Skonštatoval, že ostražitosť ľudí klesla a poukázal na dezinformačnú kampaň. Odmietol napríklad to, že by ľudí v rúškach dusil oxid uhličitý. Upozornil, že dodržiavanie opatrení budú kontrolovať regionálni úradníci s políciou, pričom hrozia pokuty.

Povinnosti pribudnú aj zamestnávateľom

Povinnosť kontroly jej dodržiavania pribudne aj zamestnávateľom. “Pokiaľ sa dotyčný pracovník vrátil z červenej krajiny, tak ešte by aj zamestnávateľ mal vyžadovať potvrdenie, že karanténu absolvoval, eventuálne potvrdenie o negatívnom Covid-teste,” povedal minister. Dodal, že ak sa do desiatich dní od návratu občana nepodarí zrealizovať test a nebude prejavovať príznaky ochorenia, karanténa sa skončí.

Pri testovaní je podľa neho otázna kapacita laboratórií a odberných miest. Informoval, že plánujú opäť zriadiť veľkokapacitné testovacie odberné miesta. Avizoval, že prvé by mohlo vďaka dohode so súkromným testovacím laboratóriom fungovať v Bratislave už počas prvého septembrového týždňa. Ďalšie by sa mali postupne zriadiť v Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici.

Prvá viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová ozrejmila, že polícia reaguje na epidemiologickú situáciu preventívno-bezpečnotnými opatreniami. Cez nadchádzajúci víkend sa preto zameria na kontrolu nosenia rúšok v nákupných strediskách, obchodoch a na kultúrno-spoločenských podujatiach. Na začiatku školského roka budú zase policajti kontrolovať nosenie rúšok v autobusoch, vlakoch aj na staniciach. Avizovala aj kontroly v nemocniciach, kde sa podľa informácií polície opatrenia nedodržiavajú.