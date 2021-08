Očkovacia lotéria je čoraz lákavejšia. Šance na výhru sú vysoké, Matovič predstavil konkrétne ceny

Ministerstvo financií SR včera s niekoľkohodinovým meškaním o 20:00 spustilo stránku bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus. Ako rezort ďalej informoval, takýmto spôsobom chce motivovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli očkovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí sú zodpovední.

“Do očkovacej prémie sa môžu zapojiť všetci, bez ohľadu na to, kedy a akou vakcínou sa dali zaočkovať. Ak majú za sebou jednu dávku, do žrebovania budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už absolvoval očkovanie oboma dávkami, je do žrebovania automaticky zaradený dvakrát,” informuje ministerstvo financií. V sobotu sa losovanie neuskutoční. Počas týždňa sa bude hrať o menšie ceny, v nedeľu bude veľké losovanie. “Dôležitá je však aj edukácia”, pripomenul na dnešnej tlačovej besede minister financií Igor Matovič.

Sprostredkovateľský bonus je finančná odmena pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa zaregistruje na stránke, získa špeciálny kód a ten následne odovzdá tomu, kto ho na očkovanie motivoval. Sprostredkovateľ si tento kód na stránke uplatní a získa tak finančnú odmenu.

Ceny sú lákavé a šance vysoké

Minister financií Igor Matovič na úvod pripomenul, že očkovanie je cesta, ako môžeme pandémiu zastaviť. Mnohí sa však rozhodnú z mnohých dôvodov nezaočkovať, najdôležitejšie je však konečné číslo. Momentálne nie je zaočkovaných cca 51 % ľudí, mnohí ešte váhajú. Aj preto sa otvára možnosť lotérie a sprostredkovateľského bonusu. “Za ani nie 20 hodín od spustenia sa do lotérie prihlásilo 160-tisíc ľudí,” informoval Matovič.

V relácii RTVS uvidíme podľa ministra nové tváre z prostredia vedy. Žrebovať sa bude v nedeľu hlavná cena a teda 5 ľudí, ktorí vyhrajú 100-tisíc eur. Musia však sledovať priamy prenos a zdvihnúť telefón, keď im budú volať. Musia vedieť odpovedať na otázku, ktorú budú vidieť na obrazovkách. Pôjde o prečítanie hesla, ktoré bude na obrazovke. Ak by prvý nezdvihol, druhý hrá o 200- tisíc. Ak by nezdvihli prví štyria, piaty hrá o 500-tisíc.

Ak sa stane, že v nedeľu vyhrajú napríklad len 3, 200-tisíc sa presúva o týždeň a šancu vyhrať dokopy 300-tisíc má hneď prvý človek, ktorý bude súťažiť. Ak by opäť neuhádlo viac ľudí, bonus sa bude zvyšovať.

Od pondelka do piatku sa budú žrebovať menšie ceny. 5 ľudí môže vyhrať 10-tisíc eur, 20 ľudí môže vyhrať 1000 eur. Ešte prebehne doplnkové elektronické losovanie raz do týždňa, kde 10-tisíc ľudí vyhrá 100 eur. Dokopy je 110-tisíc cien. Ak niekto nemá bankový účet, môže sa s niekým dohodnúť a zadať napríklad číslo účtu rodinného príslušníka.

Ľudia môžu vyhrať aj dvakrát. Ide o ľudí, ktorí sa zaregistrujú po 1. a po 2. dávke. V elektronickom losovaní sú výhry neobmedzené.

Technické problémy

O očkovaciu prémiu sa do pondelňajšieho rána prihlásili desaťtisíce ľudí. Na sociálnej sieti o tom informovalo Ministerstvo financií SR s tým, že o očkovaciu prémiu je obrovský záujem. Prvý nápor registrácií systém podľa rezortu zvládol. Problémom bolo len neskoré spustenie.

Ministerstvo po spustení o 18:30 evidovalo viaceré podnety od ľudí, ktorým chodili potvrdzujúce SMS a e-maily niekoľkokrát za sebou. Tento technický problém sa mohol vyskytnúť u prihlásených do 20:24, ale v súčasnosti už systém funguje ako má. Potvrdzujúce SMS by mali mať zároveň už teraz v telefóne všetci, ktorí sa registrovali počas nedeľného večera.