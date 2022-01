Oči im takmer celé pokryl mráz, aby sa zahriali, otužovali sa: Takto vyzeral maratón v najchladnejšom meste sveta

Zabehnúť bežecký maratón je snom nejedného bežca. Na Slovensku ich jednotlivci môžu absolvovať hneď niekoľko. Dokázali by to ale aj v absolútne nehostinných podmienkach? Týchto 65 odvážlivcov sa na to nahovoriť dalo. V hre bola totiž výhra až 1 300 dolárov, po ktorú sa bežci hnali v mrazoch až -53 stupňov Celzia!

O Ojmjakone – jednom z najchladnejších obývaných miest na našej planéte – sme vám priniesli už niekoľko článkov. A pridávame ďalší.

Maratón v mrazoch -53 stupňov Celzia!

V odľahlom kúte na krajnom východe Sibíri v Jakutsku sa totiž nedávno konal maratón, ktorý bežci absolvovali v neuveriteľných mrazoch až -53 stupňov Celzia, píše portál amerického denníka The New York Post. Pre nás ide, samozrejme, o nepredstaviteľný mráz, pre miestnych ale stále o pomerne nízke teploty. Tie tu totiž dokážu klesnúť ešte nižšie (najnižšou nameranou teplotou tu bola hodnota -71,2 stupňov Celzia!). Odvážnych bežcov ukrutný mráz neodradil, práve naopak. Aby sa zahriali, otužovali sa v jazerách. Mráz im dokonca pokryl takmer všetky nezakryté miesta na tvári.

No aj keď sa to zdá byť priam neuveriteľné, našli sa blázni, ktorí tento maratón zabehli a dokonca majú aj svojho víťaza. Polmaratón o dĺžke 10,5 kilometra najrýchlejšie zabehol pretekár Vasilij Lukin. Prekvapivo to bolo už jeho druhé víťazstvo na týchto pretekoch.

Súťažilo sa však vo viacerých kategóriách, pričom tí najlepší spomedzi zúčastnených získali odmenu vo výške 1 300 dolárov.

Mesto odrezané od sveta, kde miestni žijú radi

Mesto Ojmjakon je najchladnejším obývaným miestom na Zemi a nachádza sa na ľavom brehu rieky Indigirka. Mesto nemá príliš početné obyvateľstvo, žije tu zhruba okolo 500 ľudí, ktorí sa na tomto mieste väčšinou venujú chovu dobytka a rybolovu. Od hlavného mesta Jakutskej oblasti, teda mesta Jakutsko, je Ojmjakon vzdialený asi 1 100 kilometrov na východ.

Ojmjakonk je prakticky odrezaný od sveta, no ľudia tu prežiť dokážu. Najbližšími susednými osadami sú Xara-Tumul a Bereg-Jurdja. Najbližšia regionálna cesta sa od mesta nachádza asi 32 kilometrov severozápadne a je ňou Kolimská magistrála.

Do Ojmjakonu sa dá aj vycestovať a dokonca aj niekoľko Slovákov sa sem odhodlalo vybrať. O tom, že nešlo o práve najjednoduchšiu cestu, sa môžete dočítať aj v našom staršom článku. O tomto najodľahlejšom meste nakrútil dokument aj mladý košický filmár Dominik Bari. Krátku upútavku nájdete na tomto odkaze.

Viac fotografií z pretekov si môžete pozrieť v galérii nižšie.