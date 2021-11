Očakávali vodu, dostali vakcínu. Grécki lekári sa rozhodli oklamať podvodníkov s covid pasmi

Ide o celosvetový fenomén. Ľudia, ktorí sa nechcú zaočkovať, no aj tak si chcú užívať výhody zaočkovaných, sa snažia všemožne obísť pravidlá a častokrát im nevadí ani to, že porušujú zákon. V Grécku ale došlo k poriadne bizarnému prípadu. Informuje portál Keep Talking Greece.

Tamojší antivaxeri neváhajú za falošný covid pas zaplatiť aj 400 eur. Peniaze dajú lekárovi a ten im podá namiesto vakcíny nejaký bezvýznamný roztok, na čo následne figurujú v systéme ako zaočkovaní. Ide o mimoriadne rafinovaný nápad.

S antivaxermi poriadne vybabrali

Niektorí grécki lekári si však povedali, že na nič také nepristúpia. Možno tak urobili z obavy, že na to príde polícia, alebo sa na nezodpovedný prístup týchto jedincov už nedokázali pozerať. Peniaze síce zobrali, no pacientom vpichli namiesto vody skutočnú vakcínu. Podvodníci o ničom nevedeli. Informáciu ako prvá priniesla Mega TV.

Z vyše 2000 gréckych vakcinačných centier môže byť v kauze zapletených 100 až 200 z nich, čo predstavuje zhruba 300 lekárov. Otázkou však je, či ide v tomto prípade naozaj o podvod, keďže pacienti dostali naozaj to, za čo si “zaplatili”.

Lekári si zrejme mysleli, že sú v bezpečí a nič im nehrozí. Ak by totiž spomínaný podvodníci neskôr zistili, že sú skutočne zaočkovaní a zdravotníkov by sa rozhodli dať na súd, sami by sa priznali k trestnému činu podvodu a úplatkárstva.

Nie všetci lekári však zvolili takýto zodpovedný prístup a podľa odhadov má až 100-tisíc Grékov falošný covid certifikát. Tie ale grécka polícia neskôr vyvrátila.