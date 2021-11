Lekárka zo stredného Slovenska, ktorá odhovárala svojich pacientov od očkovania, zomrela na covid

Svojich pacientov vehementne odhovárala od očkovania a dokonca im tvrdila, že na jeho následky zomrú. Krátko na to však prehrala svoj boj s covidom. Hoci sa táto informácia môže javiť ako ďalší hoax, nie je to tak. Potvrdila to aj samotná polícia na svojom Facebooku.

Z očkovania si robila srandu

60-ročná obvodná lekárka z Banskej Bystrice pravdepodobne doplatila na svoju nedôveru v súčasné vakcíny. Na svojich vchodových dverách do ambulancie totiž mala vyvesené rôzne “vtipné” obrázky na tému očkovania. Vakcináciu napríklad prirovnávala k dobrovoľnej invalidite či k smrtke.



Svojich pacientov dokonca od očkovania priamo odhovárala a keď už sa nechali zaočkovať, tak ich za to karhala. “V apríli 2021 som zhrozená prišla od obvodnej lekárky svojej 80-ročnej tety, ktorej na vchodových dverách visel “zvláštny plagátik”. Mňa “spucovala” za to, že som si dovolila vystaviť svoju tetu pfizerovským hamižníkom, upozorňujúc na to, že zaručene do dvoch týždňov od vakcinácie zomrie na následky očkovania,” tvrdila používateľka Facebooku, ktorá na prípad upozornila políciu.

Ďalej dodala, že spomínaná lekárka už nie je medzi nami a podľahla covidu, čo potvrdila aj samotná polícia. Rodine doktorky vyjadrujeme úprimnú sústrasť. V nedeľu pritom na Slovensku pribudlo 3 015 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 8 986 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 521 650 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.