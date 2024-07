Obzrú sa za každou sukňou. Tieto 3 znamenia zverokruhu sú podľa expertky tí najväčší neverníci, mnohí ľudia nebudú súhlasiť

K podvádzaniu dochádza pomerne často a asi sa všetci zhodneme na tom, že nezáleží od toho, kedy sa človek narodil, ale od jeho povahy či sklonov, ktoré má. Podľa expertky však štúdia hovorí o tom, že niektoré znamenia zverokruhu predsa len podvádzajú častejšie ako tie druhé.

Ako píše portál Tyla, expertka na sex a vzťahy Jessica Leoni z mimomanželskej zoznamky IllicitEncounters.com prevzala údaje z nedávnej štúdie a podelila sa so svojimi zisteniami. Podľa nej sa zdá, že existujú znamenia zverokruhu, ktoré podvádzajú oveľa častejšie ako iné. „Astrológia svojou mystikou a pôvabom už dlho zachytáva našu predstavivosť a ponúka pohľad na naše osobnosti, správanie, ale dokonca aj na naše vzťahy,“ povedala.

Ktoré znamenia zverokruhu zvyknú podvádzať?

Následne zverejnila pravdepodobnosť, že vás daný človek podvedie na základe znamenia zverokruhu.

Baran – 21 %

Kozorožec – 14 %

Blíženci – 11 %

Lev – 8 %

Škorpión – 8 %

Vodnár – 7 %

Váhy – 7 %

Strelec – 6 %

Ryby – 6 %

Rak – 5 %

Panna – 4 %

Býk – 3 %

Ďalší prieskum podporil zistenia. „Ako Barana ma to vždy ťahalo k dobrodružstvu a vzrušeniu. Na povrchu som oddaný partner, ale povedzme si, že mám trošku túlavé topánky. Nie je to tak, že by som svoju ženu nemiloval, ale niekedy je to ťažké. Nazvite to slabosťou alebo obviňujte hviezdy, ale život je príliš krátky na to, aby ste boli len na jednej ceste.“

Jessica vysvetlila, že Baran je impulzívny a veľmi odvážny, preto sa často ženie za vzrušením a za pokušením. Na druhej strane lojálny a spoľahlivý Býk sa nenechá strhnúť z cesty. Samozrejme, je naivné myslieť si, že všetko záleží od toho, kedy sa narodíte, no niektorí ľudia majú v znamenia dôveru.