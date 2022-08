Obyvateľov Japonska terorizuje agresívny delfín. Poranil už najmenej 6 ľudí, niekoľkých museli ošetriť v nemocnici

Počas letných mesiacov sme vás aj my informovali o tom, že na ľudí v rôznych dovolenkových destináciách útočili žraloky. V Japonsku sa obyvatelia pasujú s podobným problémom, na ľudí však neútočia žraloky, ale agresívny delfín.

Delfín poranil už najmenej 6 ľudí

Japonské úrady vydali varovanie, aby sa ľudia počas kúpania v mori vyhýbali delfínom. Ako informuje portál The Guardian, agresívny delfín totiž poranil už najmenej 6 ľudí. Našťastie, poranenia neboli vážne. Dospelý jedinec delfína začal ľudí hrýzť ešte koncom júla, prvýkrát ho v blízkosti pláže spozorovali už v apríli.

K útokom došlo na troch plážach v prefektúre Fukui. Väčšinou sa odohrali vo vzdialenosti do 10 metrov od pláže. To znamená, že delfíny si privykli na strety s ľuďmi v plytkej vode. Úrady už do vody nainštalovali špeciálne zariadenie, ktoré vysiela ultrasonické vlny. Tie by mali delfíny odplašiť. Po namontovaní však došlo k ďalším dvom útokom.

Najvážnejšie poranenie utrpel plavec, ktorého delfín pohrýzol do ruky, vyžiadalo si 14 stehov. O útokoch vraj vedel a bol pripravený ujsť okamžite, ako by delfína zbadal. Nevšimol si ho však včas. Keď sa delfín zahryzol do jeho ruky, muž sa mu druhou pokúšal otvoriť ústa a oslobodiť sa. Zviera sa na neho tlačilo, zdalo sa, že chce muža dostať pod vodu. Muž priznáva, že spanikáril a napokon delfína museli odohnať ďalší ľudia, ktorí boli na pláži.

Útoky sú čoraz intenzívnejšie

Po pláži chodia už aj policajné hliadky, ktoré rozdávajú letáky s potrebnými informáciami a ľudí varujú, aby si dávali pozor. Útoky delfínov sú za bežných okolností mimoriadne zriedkavé, dochádza k nim zvyčajne vtedy, keď má zviera pocit, že je v ohrození. Napríklad, delfíny neznášajú, keď sa niekto dotýka ich nosa alebo chrbtovej plutvy. Na japonských sociálnych sieťach sa však objavili videá, na ktorých je možné vidieť, ako sa turisti pokúšajú delfínov dotýkať.

Najlepšie je pritom nechať delfíny na pokoji, nechytať ich a len ich pozorovať z bezpečnej vzdialenosti. Majiteľ miestnej kaviarne sa vyjadril, že už v minulosti si všimol, že delfíny do ľudí drgali. Útoky sú však čoraz intenzívnejšie.