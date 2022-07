Čokoľvek môžete použiť ako zbraň, nikdy sa im neobracajte chrbtom. Takto sa na dovolenke vyhnete žralokom

Existuje len veľmi malá pravdepodobnosť, že na vás zaútočí žralok. Predsa však nie je nulová a každé leto médiá obletí aj niekoľko správ o tom, ako žraloky zaútočili na turistov užívajúcich si more. Ako sa pred nimi ochrániť?

Pravdepodobnosť je minimálna, no nie nulová

Aj keď je to veľmi nepravdepodobné, z času na čas sa stane, že sa človek stane obeťou žraloka. O niekoľkých prípadoch sme vás toto leto informovali aj my. Aj keď takéto správy vyvolávajú v turistoch strach, ako informuje portál CNN, netreba podliehať panike.

Web Florida Museum uverejnil štatistiku, v ktorej informuje, že za rok 2021 sa podarilo zdokumentovať 73 nevyprovokovaných a 39 vyprovokovaných útokov žraloka po celom svete. Existuje teda oveľa vyššia šanca, že sa niekto vo vode utopí. To ale neznamená, že by sme nemali byť opatrní, ba práve naopak.

V prvom rade by sme mali mať na pamäti, že slané vody sú domovom žralokov, my sme len návštevníkmi. Ak sa chystáte plávať v oceáne, jednoducho by ste mali rátať s tým, že vyrušíte živočíchy, pre ktoré sú šíre vody domovom. Za bežných okolností totiž človek nie je obľúbenou pochúťkou žralokov.

Napriek tomu odborníci radia, aby ste sa vyhýbali ústiam riek, ak je to možné. Voda je v nich často mútna a práve takéto miesta sú neraz útočiskom žraloka belavého, žraloka tigrieho či žraloka modrého. Práve tie útočia na ľudí najčastejšie. Vyhýbať by ste sa mali aj hlbším kanálom medzi pobrežím a piesočnatými pásmi ďalej od pobrežia.

Obzrite sa okolo seba

Ak sa chystáte plávať do mora, obzrite sa okolo seba. Ak vidíte rybárske lode (nezáleží na tom, či komerčné alebo rekreačné), dobre si rozmyslite, či do vody naozaj chcete ísť. Rybári totiž neraz do vody vyhadzujú zvyšky úlovkov, čo je pre žraloky lákadlom. Ideálne je vyhýbať sa aj miestam na pobreží, kde vidíte rybárov.

Ak vidíte z vody vyskakovať húfy malých a stredne veľkých rýb, tiež to môže byť znamenie, že sa niekde na blízku pohybuje žralok. Aj keď ranné či nočné plávanie môže znieť dobre, taktiež predstavuje riziko. Kvôli zníženej viditeľnosti totiž hrozí vyššia pravdepodobnosť, že si vás žralok pomýli s potravou.

Ak sa chystáte na neznáme miesto, opýtajte sa miestnych plavčíkov, aké druhy rýb žijú v okolí a kedy je najvhodnejší čas na plávanie. Vždy choďte na pláže, ktoré sú strážené, je to omnoho bezpečnejšie. Nikdy nenoste do vody lesklé predmety, ktoré odrážajú svetlo. Žraloky to totiž môže zmiasť, môžu si vás pomýliť s rybou. Dôležité je dôverovať svojmu inštinktu. Ak vám niečo navráva, aby ste do vody nešli, jednoducho tam nechoďte.

Ak už sa ocitnete v blízkosti žraloka, to najhoršie, čo môžete urobiť, je spanikáriť. Ostaňte pokojní, inak upútate pozornosť žraloka ešte viac. Ľudia skúmajú veci tak, že ich vezmú do rúk a obzrú si ich. Žralok ale ruky nemá a skúma svoje okolie ústami s radmi ostrých zubov. Stáva sa preto, že uhryznutia nie sú smrteľné a spôsobia len menšie poranenia. Ak budete divoko hýbať rukami a nohami a špliechať okolo seba vodu, pre žraloka je to doslova pozvánka.

Nepanikárte

Keď okolo vás pláva žralok, pokúste sa ostať v pokoji a udržiavať so zvieraťom očný kontakt. Žraloky totiž útočia odzadu, svoju obeť chcú prekvapiť. Ak sa na nich po celý čas dívate, je to pre nich nepríjemné a nepohodlné. Obráťte sa celým telom smerom k žralokovi a pokúste sa pospiatky pomaly dostať k lodi či k brehu. Dajte žralokovi najavo, že sa dívate.

Ak je jasné, že sa žralok chystá zaútočiť, urobte všetko preto, aby ste vo vode zaberali čo najviac miesta, ak ale zviera len pláva okolo vás a na útok sa nechystá, stočte sa do klbka. Ak vás totiž žralok vníma ako konkurenta pri hľadaní potravy, riziko útoku je vyššie.

Ak dôjde k útoku, nehrajte sa na mŕtveho, čelíte žralokovi, nie medveďovi. Odborníci odporúčajú kopať, udierať a snažiť sa zasiahnuť citlivé miesta. Hovorí sa, že treba udierať žraloka do nosa. Dávajte si ale pozor, aby ste ani náhodou netrafili do úst alebo ich blízkosti. Veľmi citlivé sú aj žiabre.

Ak máte so sebou akýkoľvek predmet, pokúste sa ho použiť ako zbraň. Ak máte v ruke fotoaparát, udierajte tým, ak sa potápate a máte šnorchel, využite ten. Ideálne je neísť do vody osamote. Ak máte okolo seba ľudí, znižuje sa pravdepodobnosť útoku a ak aj k nemu dôjde, bude vám mať kto pomôcť.