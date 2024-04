Obľúbené talianske mesto chce obmedziť nočný život: Zakáže predaj nápojov a jedál. Zmena sa dotkne aj zmrzliny

Sídlia tu spoločnosti Versace, Dolce & Gabbana alebo Armani a zároveň sa tu nachádzajú mnohé významné pamiatky, ktoré celoročne lákajú množstvo turistov. Druhé najväčšie talianske mesto sa však rozhodlo pre razantný krok v snahe obmedziť či zmierniť nočný život.

Miláno počas letnej sezóny zakáže predaj jedla a nápojov po polnoci. Zatváracia hodina pre pouličné stánky je dokonca stanovená na 20:00, informuje RTVS. Zákaz sa dotkne dokonca aj najtypickejšej talianskej pochúťky – zmrzliny.

Obmedzenie prekvapilo

„Šialenstvo: milánsky starosta vyhlásil vojnu zmrzline“, napísal v titulku denník II Giornale. Ten starostovi mesta Giuseppemu Salovi odkázal, že namiesto toho, aby ľuďom bránil v normálnej zábave, mal by radšej riešiť rast životných nákladov.

Majitelia podnikov v hlavnom meste módy si však myslia, že nové pravidlá spôsobia pokles návštevnosti a miestnym to nijako neprinesie pokoj či zlepšenie zdravia.

Obmedzenie by malo platiť od 17. mája do 4. novembra. Nové nariadenia hovoria, že reštaurácie s vonkajším posedením v tých najvyhľadávanejších turistických štvrtiach musia zatvoriť najneskôr do pol hodiny po polnoci.

Počas víkendov a sviatkov bude táto doba predĺžená o hodinu. Radnica sa však obáva, aby sa turisti po tomto čase nezhromažďovali v uliciach mesta a nerušili nočný pokoj.