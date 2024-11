Obľúbená lacná značka oblečenia mnohých Slovákov prekonala finančnú krízu. Hlási dobré správy a chce rozšíriť svoju sieť

Nemecká značka oblečenia Takko Fashion započala svoju činnosť ešte v roku 1982. Odvtedy sa jej podarilo rozrásť do mnohých európskych krajín vrátane Slovenska. Na náš trh brand vstúpil ešte v roku 2008 a už počas minulého roka tu prevádzkoval viac ako 60 predajní. Vo všeobecnosti sa značke na Slovensku darí, no nebolo to tak dávno, čo sa skloňovali problémy materskej spoločnosti.

Komplikácie nastali v súvislosti s pandémiou covidu, kedy Takko muselo zatvoriť niekoľko kamenných pobočiek a zároveň ideálne nezvládalo prechod na internetový predaj. Ako teraz vyplýva z tlačovej správy spoločnosti, táto kríza sa zdá byť zažehnaná a značke svitá na lepšie časy.

Ešte vlani portál Forbes informovali o tom, že sa väčšinový vlastník firmy Takko Fashion – britská private equity spoločnosť Apax Partners – dohodol s veriteľmi na reštrukturalizácii. Väčšinu spoločnosti totiž prebrali vlastníci dlhopisov, urobili tak formou konverzie dlhu na vlastný kapitál. Tento krok sa ukázal ako správny a v súčasnosti Takko hlási veľmi úspešné obdobie a optimistické sú aj predikcie do ďalších mesiacov.

Takko Fashion vytvorila v prvom polroku rekordné čisté príjmy vo výške 635 miliónov eur a obrat spoločnosti je tak o 2 % nad úrovňou predchádzajúceho roka. „S týmto silným obchodným výkonom v prvom polroku dokázala značka prekonať priemerný vývoj predaja na nemeckom trhu s odevmi napriek pretrvávajúcej nálade spotrebiteľov,“ uviedla ďalej nemecká spoločnosť.

Generálny riaditeľ Martin Pessina vzhľadom na dosiahnuté výsledky potvrdil, že Takko bude chcieť v blízkom časovom horizonte posilňovať svoju pozíciu na európskom trhu. Momentálne už pôsobí v 17 krajinách, kde prevádzkuje viac ako 2 000 predajní. O tom, že ľudia si reťazec obľúbili aj na Slovensku, svedčia hlavne tunajšie hospodárske výsledky. Iba za minulý rok vygenerovala slovenská eseročka zisk vo výške 1,54 milióna eur.