Obľúbená komédia, ktorá rozosmiala aj vás, je späť: Ľudia sú nadšení, už sa jej nevedia dočkať

Teenagerská komédia Protivné baby (Mean Girls) patrí aj po rokoch medzi nesmierne populárne nielen pre staršie generácie, ale aj pre súčasnú mládež. Možno tak bude aj pre vás prekvapením, že v Hollywoode vzniklo pokračovanie tejto komédie, ktoré sa do kín dostane už na budúci rok a produkčné štúdio zverejnilo prvý trailer.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nové protivné a sprosté baby, no aj staré známe tváre z jednotky. Reboot kultovej komédie o partii hlúpych a odporných dievkach na americkej strednej škole sa bude snažiť zaujať nové publikum. A to aj napriek tomu, že pôvodný film žne divácke úspechy aj dnes. Vo svojich knižniciach ho na slovensko-českom trhu majú hneď dve streamovacie platformy, a to Netflix aj SkyShowtime.

Reboot kultovej komédie

Zaujímavé je, že nový film nebude tak úplne pokračovaním toho, v ktorom v roku 2004 stvárnili hlavné postavy Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried a Lacey Chabert. Novinka je totiž adaptáciou muzikálového spracovania filmu, ktorý je sám adaptáciou literárnej predlohy autorky Rosalind Michaels (Queen Bees and Wannabes).

Dve staronové tváre v ňom ale uvidíme, a to konkrétne Tinu Fey, ktorá opäť stvárni postavu učiteľky Sharon Norbury a Tima Meadowsa, ktorý si zopakuje rolu riaditeľa školy Rona Duvalla. O scenár sa rovnako, ako v prípade prvého filmu, postarala Fey. Prakticky pôjde viac-menej o remake, ktorý ale bude ladený aj viac hudobne, ako jeho muzikálová predloha.

Film sa mal pôvodne odpremiérovať na paltforme Paramount+, štúdio sa ale napokon rozhodlo snímku Mean Girls uviesť aj na veľké plátna a fanúšikovia sa už filmu nevedia dočkať, ako píšu viacerí v komentároch pod upútavkou.

Uvidíme snímku aj v slovenských kinách?

V hlavných úlohách protivných báb uvidíme Reneé Rapp (Regina George), Bebe Wood (Gretchen Wieners) a Avantiku Vandanapu (Karen Shetty). Dievčinu, proti ktorej sa spiknú, teda postavu Cady Heron, stvárni Angourie Rice.

Okrem toho sa vo filme objaví aj Christopher Briney (Aaron Samuels), postavu Cadinej mamy stvárni herečka Jenna Fischer (známa z komediálneho seriálu The Office) či Ashley Park.

Mean Girls vo verzii 2024 sa do amerických kín dostane 12. januára 2024. Zatiaľ nie je známe, či sa dostane aj do distribúcie slovenských a českých kinosál. Vzhľadom na producenta ale možno očakávať, že film uvidíme aspoň vďaka streamovacej službe SkyShowtime.