Objavujte Slovensko na dvoch kolesách: Najkrajšie cyklotrasy, ktoré vám ukážu unikátne miesta našej prírody

Objavovanie prírodných krás prostredníctvom cykloturistiky je zážitkom samým o sebe. Slovensko má milovníkom cyklovýletov čo ponúknuť. Ak ste sa o tom ešte nepresvedčili, vybrali sme 6 zaujímavých cyklotrás, ktoré vedú cez unikátne miesta našej prírody. A keď už za zážitkami po Slovensku vyrazíte, spoľahnite sa na cestovné poistenie Objavuj Slovensko od Kooperativy, ktoré ponúka okrem iného napríklad aj službu cykloasistencie v telefóne.

Či už patríte medzi začiatočníkov, cykloturistika je vaším hobby, alebo radi zdolávate na bicykli desiatky kilometrov dlhé trasy, pripravili sme tipy pre každého z vás. Od ľahkých, kratších cyklotrás, až po tie stredne náročné a dlhšie. Vyrazte aj toto leto na bicykel a nechajte sa inšpirovať napríklad týmito miestami z rôznych kútov Slovenska.

Cyklotrasa vedúca Slavošovským tunelom

Začnime zľahka a zároveň mimoriadne unikátnou cyklotrasou, ktorá vedie Slavošovským tunelom. Ak ste náhodou o ňom ešte nepočuli, nachádza sa neďaleko obce Slavošovce a uchováva dôležitý historický odkaz. Meria 2,4 kilometra, no namiesto vlakov ním prechádzajú nadšení turisti, ktorí sa rozhodnú dopriať si tento výnimočný zážitok. Zaujímavosťou je, že vlak Slavošovským tunelom nikdy neprešiel. Dokončený bol až v roku 1949, teda v období, kedy sa Slovensku vrátili „ukradnuté“ územia. Tunel, ktorý mal pôvodne slúžiť ako spojka, tak už nebol potrebný a to je dôvodom, prečo ním nikdy neprešiel žiaden vlak. Samotná cyklotrasa vedie zo spomínaných Slavošoviec do neďalekých Magnetizoviec. Je atraktívna aj vďaka tomuto tunelu, ktorým prechádza, no cestou na vás čakajú aj ďalšie prekvapenia.

Ku Kmeťovmu vodopádu

Kmeťov vodopád sa pýši prívlastkom najvyššieho vodopádu na Slovensku, uvádza portál Planet Slovakia. Nachádza sa v Tatrách a vedie k nemu 16-kilometrová spiatočná cyklotrasa. Jej začiatok je v osade Podbanské, kde zároveň aj končí. Prechádza po asfaltovej ceste a kategorizuje sa ako ľahká, preto ponúka výnimočný zážitok z cykloturistiky aj začiatočníkom alebo menej skúseným cyklistom.

Okruh Gaderskou dolinou

Gaderská dolina sa nachádza v pohorí Veľká Fatra v okrese Martin. Cykloportal píše, že ponúka obojsmerne viac ako 30 kilometrov trasy, ktorú môžete brázdiť na svojich bicykloch po asfaltovej ceste a vychutnávať si nádych tohto horského prostredia. Jej začiatok vedie z Blatnice, kde aj samotná cyklotrasa končí, pretože sa do svojho cieľa vraciate tou istou trasou späť. Považuje sa za stredne náročnú a je označená zelenou značkou. Gaderská dolina patrí medzi najznámejšie doliny na Slovensku a zažiť ju aj na dvoch kolesách stojí určite za to.

Okolo Liptovskej Mary

Liptovská Mara je jednou z najznámejších dominánt Liptova a spoznať ju môžete napríklad aj na bicykloch. Samotná cyklotrasa okolo Liptovskej Mary má dĺžku približne 53 kilometrov, no môžete si ju upraviť podľa svojich schopností, teda ešte predĺžiť alebo skrátiť. Kvôli tomu sa údaje o jej dĺžke na internete líšia. Zážitky na bicykli tu budete čerpať priamo v srdci Liptova a oplátkou vám budú scenérie, ktorými sa budete môcť kochať.

Bojnicko-Dubnický okruh

Presuňme sa do turisticky obľúbených a atraktívnych Bojníc. Okrem zámku a zoo tu môžete vyraziť aj na cyklovýlet po okruhu dlhom 13 kilometrov, ktorý začína a končí priamo v Bojniciach. Oproti predchádzajúcim dvom je napriek svojej dĺžke táto cyklotrasa považovaná za stredne náročnú, pretože obsahuje stúpanie horským terénom. Ale ak práve tento typ cykloturistiky uprednostňujete pred tou cestnou, pri najbližšej návšteve Bojníc ju vyskúšajte.

Kútmi Slovenského raja

Pokračujeme ďalšou stredne ťažkou cyklotrasou, ktorá je dlhá až 47 kilometrov a nachádza sa v srdci východného Slovenska. Slovenský raj sa teší turistickej obľube, predovšetkým jeho severná časť preplnená fotogenickými úzkymi chodníčkami a rebríkmi. No ponúka možnosti aj pre cyklistov. Vyskúšať môžete napríklad trasu vedúcu z obce Hrabušice, ktorá sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves. Počas necelých 50 kilometrov budete prechádzať napríklad popri vodnej nádrži Palcmanská Maša, kde sa môžete v týchto horúcich dňoch príjemne schladiť, načerpať nových síl a pokračovať ďalej v spoznávaní tohto obľúbeného a nepochybne nádherného miesta v lone prírody.

