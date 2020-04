Druhá svetová vojna sa stala najrozsiahlejším ozbrojeným konfliktom, na aký si ľudstvo vo svojej histórii pamätá. O scenár jej konca, aký poznáme dnes, sa zaslúžili aj britskí kódovači, ktorým sa podarilo dešifrovať komunikáciu nemeckej armády. Po niekoľkých desiatkach rokov sa objavili filmové zábery, ktoré pochádzajú z tohoto tajného miesta. Prinášajú predovšetkým obrovskú ľudskosť a radosť všedných dní.



Unikátne čiernobiele zábery nakrútené počas druhej svetovej vojny približujú kus histórie, ktorá formovala budúcnosť. Pochádzajú zo života na mieste Whaddon Hall, ktoré sa nachádza na statku Bletchley Park. Tento statok bol vo svojej dobe vysoko utajovaný a to im pridáva ešte väčšiu výpovednú hodnotu, informuje portál IFLScience.

Pohľad na históriu z iného uhla

Nahrávka bola anonymne poskytnutá spoločnosti Bletchley Park Trust, ktorá sa rozhodla podeliť o niektoré zo záberov s verejnosťou. „Neexistujú žiadne ďalšie zábery z tohoto miesta. Nevieme, kto ich nakrútil a neodhaľujú žiadne tajomstvá ani stopy práce, ktorá sa tu robila,“ uvádza historik David Kenyon vo svojej tlačovej správe, v ktorej vyzdvihuje dôležitý význam tohoto objavu.

Fotografovanie alebo tvorba video záznamov boli kvôli utajeniu na tomto mieste zakázané. Zábery vznikali v období druhej svetovej vojny, teda v rokoch 1939 až 1945. Ich autor sa rozhodol zostať dodnes v anonymite. Zobrazujú predovšetkým zamestnancov Vojenskej spravodajskej služby M16 ôsmeho oddielu, nie však pri svojej práci, ako by ste možno očakávali, ale pri voľnočasových aktivitách ako hranie futbalu alebo kriketu.

Práca britských komunikačných pracovníkov má pre históriu dôležitý význam. Nebyť nich, možno by ani dnešok nebol taký, akým ho poznáme. Spočíval predovšetkým v dekódovaní nemeckých šifier a pomoci svojim stúpencom vyhrať druhú svetovú vojnu a poraziť silného nepriateľa. Teraz môžeme nahliadnuť do tohoto prostredia aj z iného uhla, a to prostredníctvom bežných športových aktivít alebo letnom opaľovaní sa.

Ako uvádza portál IFLScience, autenticitu filmu potvrdil aj vojnový veterán Geoffrey Pidgeon, ktorý v ňom spoznal a identifikoval svojho starého otca. Okrem neho bol z nahrávky identifikovaný napríklad aj prvý inžinier Bob Hornby. Po identite niektorých ľudí zobrazených na záberoch však historici stále pátrajú.

Pod vedením počítačového priekopníka Alana Turinga

Počas druhej svetovej vojny bol statok Bletchley Park miestom, kde sa sústredili špecialisti, ktorých úlohou bolo dešifrovanie kódov pod dohľadom britského matematika a počítačového priekopníka Alana Turinga, ktorý sa stal vojnovým hrdinom.

Už v roku 1936 prišiel s prvým príkladom moderného počítača, počas vojny sa mu podarilo prelomiť kód Enigma, ktorý tvoril základ komunikačnej siete nemeckej armády a ako prvému sa mu podarilo vytvoriť overenie, ktoré dokáže rozlíšiť človeka od stroja. Dnes ho všetci veľmi dobre poznáme pod názvom CAPTCHA.

Pozrite si pôvodnú nahrávku, ktorá pochádza z najutajovanejšieho miesta obdobia druhej svetovej vojny