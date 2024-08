Objavili sme šialene lacné letenky len za 15 eur priamo k moru: V superlacnej destinácii ste za 95 minút

Našli sme ďalšie letenky za dobré ceny priamo k moru, tentoraz k Čiernemu. Ak sa vám nechce cestovať na dovolenku počas horúceho leta a preferujete radšej vypadnúť niekam počas septembra, teraz máte tú možnosť a za lacný peniaz.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jednosmerné letenky do bulharského Burgasu teraz môžu byť vaše už za 15 eur.

Konkrétne sa letí z Budapešti nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 95 minút. V spomínanej cenovke sme objavili letenky na 29. a 30. septembra. No ak si priplatíte napríklad len 11 eur, do Burgasu si v príjemnej cenovke môžete zaletieť aj 23. augusta, teda počas top sezóny.

V auguste aj v septembri

Čo sa týka spiatočných leteniek, aktuálne najlacnejšou možnosťou je vyraziť 22. septembra a stráviť v Burgase 6 nocí. Za cestu tam aj späť v tomto prípade dáte 76 eur. Tam sa letí spomínaným Ryanairom a späť leteckou spoločnosťou Wizz Air.

Ak si priplatíte jedno euro, spiatočne môžete vyraziť na dovolenku aj 25. augusta. Takže ak sa vám predsa len žiadajú o niečo vyššie teploty, stále si môžete naplánovať dovolenku aj na tento mesiac.

Lacná dovolenka pri mori

Burgas sa nachádza priamo na pobreží Čierneho mora a tu aj v jeho okolí nájdete úchvatné pláže. My sme navštívili prímorské Bulharsko toto leto a zostali sme príjemne prekvapení. Okrem iného aj cenami. Čo koľko stálo na miestnych plážach, sa dozviete v našej reportáži.

Ako uvádzajú údaje portálu Budget Your Trip, ktorý vychádza z reálnych skúseností cestovateľov, na jeden deň stačí nízkonákladovému cestovateľovi v Bulharsku 26 eur. Len pre porovnanie, v obľúbenom Chorvátsku je to 39 eur, takže o 13 eur viac.

No aj tu platí, že dovolenka vás vyjde tak draho alebo lacno, ako si ju naplánujete.