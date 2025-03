Do Chorvátska len za brutálnych 24 eur: Našli sme lacné letenky k Jadranu, takto si tu užijete dovolenku za menej peňazí

Obdobie, kedy sa Slováci nahrnú k Jadranu, sa nezadržateľne blíži. Ak sa vám ale nechce tráviť hodiny v rozhorúčenom aute, do milovaného Chorvátska si môžete pohodlne zaletieť. Pozreli sme sa na ceny leteniek a vybrali obľúbené destinácie, kam sa dostanete najlacnejšie.

Len si predstavte tú idylku — ležíte na krásnej pláži a počúvate zvuk mora. Už čoskoro si množstvo Slovákov dopraje takýto oddych v Chorvátsku. Preto by ste mali vedieť, že za pár minút sa sem dostanete letecky aj priamo z Bratislavy či z neďalekej Viedne.

Pri mori za pár eur a 70 minút

Najlacnejšie jednosmerné letenky aktuálne začínajú na cenovke 24 eur a ide o jarné termíny. Konkrétne si za túto cenu zaletíte do prímorského Zadaru. Ak vás láka o niečo južnejší kus pobrežia, za letenku do Splitu či Dubrovníka dáte 25 eur.

V prípade, že si chcete užiť Chorvátsko bez väčších davov turistov a neprekážajú vám nižšie teploty, tieto letenky na máj môžu byť pre vás to pravé. Pred minuloročnou top letnou sezónou sme sa do Splitu vybrali aj my a naplno si užili jeho čaro.

Ceny spiatočných leteniek taktiež nemusia zruinovať váš rozpočet. Za najmenej peňazí sa aktuálne dostanete z Viedne do spomínaného Zadaru. Ak vyrazíte 7. mája a strávite tu päť nocí, za cestu tam aj späť dáte len 49 eur. Let trvá len 70 minút, čo je s dĺžkou cesty autom neporovnateľné.

Vyraziť k Jadranu pred vypuknutím hlavnej sezóny prináša aj možnosť užiť si ho lacnejšie. Na druhej strane však treba rátať s chladnejším morom, čo môže mnohých dovolenkárov odradiť.

