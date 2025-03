Ubytujete sa tu od 27 eur na noc: Len za 21 eur si zaletíte do prehliadanej európskej destinácie, let trvá iba 130 minút

Jar je ideálnym obdobím na spoznávanie krás Európy. Tým, že Slovensko leží uprostred, máme tú výhodu, že stačí nasadnúť do lietadla a do niekoľkých hodín môžeme byť prakticky v ktoromkoľvek jej kúte. Ak chcete ušetriť, stačí zvoliť jednu z nízkonákladových leteckých spoločností, ktoré ponúkajú letenky za pár šupov.

Opäť sme pátrali po lacných letenkách a zaujímali nás predovšetkým tie, za ktoré aktuálne dáte najmenej peňazí. Keďže je budúci mesiac ešte vo väčšine nášho svetadiela na kúpanie sa v mori chladno, máme pre vás tip na mestský výlet.

Objavili sme jednosmerné letenky do Bruselu len za 21 eur. Za túto cenovku sa do hlavného mesta Belgicka dostanete v rôznych aprílových, májových, ale dokonca aj v júnových termínov. A vyzerá to tak, že sa s nimi priam roztrhlo vrece.

Letí sa nízkonákladovou spoločnosťou Wizz Air z Budapešti a let trvá len 2 hodiny a 10 minút. Na výlet môžete vyraziť už 1. apríla, no lacné letenky nájdete prakticky na každý deň prvého týždňa v mesiaci. A ešte oveľa viac.

Príjemné sú aj ceny spiatočných leteniek, ktoré začínajú na 40 eurách. Nás napríklad zaujali letenky s odletom 29. mája a návratom 3. júna. Za takýchto päť nocí v Bruseli si stihnete pozrieť mesto, ochutnať niečo dobré, alebo si posedieť v miestnych kaviarničkách.

Pozreli sme sa aj na ceny ubytovania na známom portáli a zadali do vyhľadávača tento termín. Ako najlacnejšiu možnosť sme našli izbu s manželskou posteľou v cene 54 eur na noc pre dve osoby, čo vychádza na 27 eur na jedného. Asi pre vás nebude žiadnym tajomstvom, že Brusel a celkovo Belgicko nepatria medzi lacné destinácie. No vďaka dobrému plánovaniu si ich stále viete užiť aj v rámci nižšieho rozpočtu.

Čo robiť v Bruseli?

Pre mnohých zostáva Brusel stále neobjaveným klenotom a spájajú si ho predovšetkým s poprednými európskymi inštitúciami, akými sú Európsky parlament či Európska komisia. No okrem nich tu nájdete napríklad aj kráľovský palác alebo sochu cikajúceho chlapca, ktorá je symbolom mesta. Ak máte radi čokoládu alebo hranolčeky, tiež si tu prídete na svoje.

Alebo môžete vyraziť do neďalekého historického mestečka Brugy, o ktorom sa hovorí aj ako o Benátkach severu.

