Langoš za 2,70 €, syr za 3,30 €: Boli sme sa kúpať zadarmo na jazere, niektorí odhodili plavky, z tohto sa nám urobilo zle

Letná kúpacia sezóna je v plnom prúde a ak ste ešte neboli pri vode, je najvyšší čas. Návšteva kúpalísk však môže poriadne otriasť vaším rodinným rozpočtom. Našli sme preto pre vás také, kde za vstup zaplatíte aj 4 eurá, prehľad lacných kúpalísk nájdete v tomto článku. Ďalšou možnosťou je vyraziť na jazero či vodnú priehradu, a takáto zábava vás vyjde presne na 0 eur. Navštívili sme jedno v srdci Slovenska, pozreli sa, ako tu ľudia trávia čas, koľko stojí jedlo v miestnom bufete a zhrnuli, prečo by ste sa mali ísť kúpať priamo do prírody, aj keď ste skôr kúpaliskový typ.

Niektorí ľudia by sa nešli do jazera kúpať ani za nič. No je to zážitok, a ak patríte medzi nich, možno vás predsa presvedčíme dať tejto letnej aktivite šancu.

Na Slovensku máme to šťastie, že sa môžeme v lete okúpať pod holým nebom úplne zadarmo. Naša krajina je bohatá na prírodné vodné plochy, ktoré sú navyše pravidelne monitorované Úradom verejného zdravotníctva, a či je v nich kúpanie bezpečné, si môžete overiť každý týždeň priamo tu.

Jednou z mnohých je Belianske jazero, alebo Beliansky tajch, ktorý je jedným z tajchov v okolí Banskej Štiavnice využívaných na rekreáciu. Vydali sme sa sem uprostred týždňa v poobedných hodinách a promenáda okolo jazera bola plná ľudí. Čo nebolo také prekvapivé, keďže je stred leta a vonku bolo horúco. V rovnakom čase prichádzali po práci ďalší a ďalší.

Kúpanie zadarmo, no za jednu vec zaplatiť musíte

