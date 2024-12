Objavili najmladšiu dcéru Vladimira Putina: Má 21 rokov a zmenila si meno. Žije v obľúbenom európskom meste

V médiách sa objavila správa o dcére Vladimira Putina, ktorá podľa dostupných informácií žije v Paríži pod pseudonymom a pracuje ako dídžejka.

Ukrajinskí novinári vypátrali 21-ročné dievča pod pseudonymom Luiza Rozova, informoval britský denník The Daily Telegraph. Má ísť o najmladšiu dcéru Vladimira Putina menom Jelizaveta.

Jelizaveta mala prísť na svet po romániku medzi Putinom a bývalou upratovačkou, z ktorej sa stala jedna z najbohatších žien v Rusku.

Novinári sa dostali k jej rodnému listu, v ktorom síce nie je uvedené meno otca, no stálo tam meno „Vladimirovna“, ktoré mohla dostať práve po ňom. Podľa neho sa narodila v roku 2003.

NEXTA na sociálnej sieti X hovorí o Jelizavete ako o údajnej dcére Putina, ktorá sa svojho otca zriekla a zmenila si priezvisko.

Putin’s daughter has disowned her father – changed her surname and patronymic

The alleged daughter of Vladimir Putin, Elizaveta Vladimirovna Rozova, was born in 2003. Her existence became known thanks to the investigation of the publication “Project”. The girl’s mother, Svetlana… pic.twitter.com/4r0DdodvUK

