Mohol by Rudolf Huliak dostať ministerstvo? Ak splní jednu podmienku, mohlo by sa o tom diskutovať, povedal Gašpar

Diskusia o tom, či by nezaradený poslanec Rudolf Huliak mohol dostať ministerstvo, je možná, len ak by sa vrátil ako klub s dvomi ďalšími odídencami do SNS. V nedeľnej diskusnej relácií O 5 minúť 12 to uviedol podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD).

Podľa Gašpara sa so 76 poslancami vládnuť dá, pripustil však, že to je náročné. Vládnou krízou by však situáciu nenazval. Dôkazom o tom je podľa neho aj štvrtkové hlasovanie. Objasnil tiež, že sa naďalej budú uchádzať o 79 poslancov. Na to, aby ich udržali, však potrebujú v koalícii naďalej komunikovať.

Karas si myslí, že situácia v koalícii najviac vyhovuje Smeru-SD a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorí tým nechávajú svojich koaličných partnerov „na barikádach“. Nie je si istý ani tvrdeniami, že nie je vládna kríza, podľa neho je kríza v celej krajine.

Gašpar s Karasovými tvrdeniami o tom, že by situácia vyhovovala Ficovi, nesúhlasil. Deklaroval, že v Smere majú záujem vládnuť pokojne a odborne a že sa pokúsia byť mediátorom tam, kde sú konflikty. Vie si však predstaviť, že by sa požiadavky poslancov okolo Huliaka spísali do memoranda.

Na druhej strane je podľa Gašpara správanie poslanca Samuela Migaľa (Hlas-SD), ktorý nepodporil dve novely zákonov z dielne SNS, porušením koaličnej zmluvy. Prízvukoval tiež, že Migaľ nepodal oficiálny pozmeňujúci návrh. S odvolaním na jeho informácie pripustil, že v tejto situácii mohlo ísť o konflikt záujmov.

Karas pripomenul, že KDH upozorňovalo na chyby vlády už od začiatku

Obáva sa, že v koalícii vznikne memoránd viac. Stav, aký je momentálne vo vládnej koalícii, sa podľa neho dlhodobo udržať nedá. Vylúčil aj to, že by išlo KDH podporovať vládu, pretože nesúhlasí s tým, kam Slovensko ekonomicky smeruje.