Objavenie aj priateľských mimozemských civilizácií by mohlo byť pre ľudstvo veľkým rizikom. Vedci vysvetľujú prečo

Mnohí odborníci sa zhodujú, že vo vesmíre nie sme sami. Takisto však jedným dychom dodávajú, že kým život na jednoduchej úrovni je pravdepodobne bežný, iné by to malo byť s inteligentnými formami života. Čo by sa na Zemi udialo, ak by sme takúto inteligentnú formu objavili?

Článok pokračuje pod videom ↓

Monopolizácia komunikácie ako hrozba

Nový dokument s názvom „Geopolitické dôsledky úspešného programu SETI,“ ktorý je publikovaný ako predtlač uvažuje o tom, čo by sa dialo, ak by sme objavili vyspelú mimozemskú civilizáciu. A hovorí viac o nás, ako o mimozemšťanoch, uvádza Science Alert.

Dokument je reakciou na iný dokument z roku 2020, ktorý bol zverejnený v časopise Space Policy. V ňom sa autori sústreďujú na riziká odhalenia komunikácie a reakcie ľudí, respektíve rôznych národov. Autori navrhujú, aby programy na hľadanie inteligentnej formy života vo vesmíre boli tajné.

Ak by sa ľudstvo totiž dozvedelo o komunikácii s mimozemšťanmi, mohlo by sa toho udiať veľa. Mohlo by to otriasť vierou čo by dokonca mohlo smerovať až k náboženským nepokojom. Horšie ale je, ako by na takéto niečo reagovali národy a ich politickí vodcovia.

Existovala by túžba monopolizácie komunikácie, aby z toho mohli jednotlivé národy vyťažiť čo najviac. Iné národy, ktoré by ku komunikácii prístup nemali, by mohli upodozrievať, že sa vyvíjajú napríklad mimozemské zbraňové systémy, alebo že by jeden „vyvolený národ“ získal veľkú technologickú prevahu. To by takisto mohlo viesť k vojnám či konfliktom.

Vedci to teraz spochybnili

Avšak nový dokument tieto tvrdenia vyvracia a vedci nesúhlasia s tým, že by ktorýkoľvek národ mohol komunikáciu s mimozemšťanmi monopolizovať. Hoci netvrdia, že by mohli nastať reálnej geopolitické hrozby, spochybňujú to, že by sa niektorej krajine podarilo monopolizovať komunikáciu. Reálnejšou hrozbou je, že by si niektorý národ mohol myslieť, že sa mu podarilo komunikáciu monopolizovať.

Autori prízvukujú, že vedecké výskumy sú dobre medzinárodne integrované a mnohé dôležité observatóriá majú za partnerov viacero národov a medzinárodných inštitúcií.

Takisto sa v dokumente spochybňuje prínos získania cenných technických informácií. Veda je totiž kumulatívna a nelineárna. Ak by sa napríklad stredovekí učenci dostali k materiálom ako zostrojiť atómovú bombu, dokázali by ju vyrobiť? Rovnaký vzorec aplikovali na vedomosti, ktoré by teoreticky mohol nejaký národ dostávať od mimozemšťanov.

Dôležitá je otvorenosť

Podľa autorov je najdôležitejšie konať presne naopak, ako uvádzal dokument z roku 2020. Treba byť otvorení a národy majú zdieľať všetky informácie ohľadom takýchto programov, ktoré získajú. Uzatváranie informácií môže viesť k eskalácii napätia a predpokladov, že niektorá krajina má cenné informácie a to aj vtedy, ak nimi reálne nedisponuje.

Vedci tak navrhujú, ak sa niekedy nakontaktujeme s vyspelou mimozemskou civilizáciou komunikáciu na úrovni celej planéty a tiež transparentnosť, zdieľanie údajov a vzdelávanie politikov, aby kontaktovanie sa aj s priateľkou mimozemskou civilizáciou nemalo za následok rozpútanie vojen tu na Zemi.