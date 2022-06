Čínski astronómovia uviedli, že zachytili mimozemský signál. Následne správu vymazali, no už bolo neskoro

Čínsky rádioteleskop FAST, ktorý si vyslúžil prezývku „Nebeské oko“, mohol zachytiť signály zo vzdialenej mimozemskej civilizácie. Uviedla to nedávno zverejnená a následne vymazaná správa čínskych vedcov.

Astronómovia z Pekinskej univerzity podľa správy zverejnenej v utorok 14. júna v oficiálnom online magazíne čínskeho ministerstva vedy a technológií Science and Technology Daily uviedli, že zaznamenali „niekoľko prípadov možných technologických signálov od mimozemských civilizácií“.

Signál zachytil najväčší teleskop

Signály sa im podarilo zachytiť teleskopom FAST, čo je najväčší rádioteleskop na svete s priemerom až 500 metrov. Do prevádzky bol uvedený v roku 2019 a jeho úlohou je práve zachytávať signály pochádzajúce z ďalekého vesmíru, ktoré by mohli naznačovať mimozemský život, píše portál Science Alert.

Pomocou teleskopu vedci našli už niekoľko úzkopásmových rádiových signálov, ktoré vytvárajú iba zariadenia, ako sú lietadlá či satelity a keďže tieto záznamy prichádzajú z ďalekých exoplanét, mohli by znamenať, že ich vytvorili mimozemské civilizácie. Avšak všetky tieto zistenia sú predbežné a bez riadnej analýzy by sa mali brať s veľkou rezervou.

Treba to brať s rezervou

Môže totiž ísť aj o nejaký druh rádiového rušenia. To je v skutočnosti veľmi pravdepodobné, a tak treba vykonať dlhý proces overovania, či je signál skutočný.

Je tiež veľká pravdepodobnosť, že podobné to bolo aj v tomto prípade a zverejnená správa bola až príliš optimisticky napísaná, a tak ju radšej rýchlo stiahli.

Avšak, ak má nejaký teleskop objaviť záhadné signály z vesmíru, tak by to mal byť práve rádioteleskop FAST, ktorý je najväčším na Zemi a je to tiež mimoriadne moderné zariadenie. O tom je presvedčený aj Zhang Tongjie, vedúci výskumu mimozemských civilizácii Pekinskej univerzity.

„Tešíme sa na moment, keď teleskop FAST ako prvý objaví a potvrdí existenciu mimozemských civilizácií,“ povedal pre Science and Technology Daily.