Objav môže zmeniť chápanie ľudskej evolúcie. Lebku, ktorú našli, patrí nepoznanému druhu človeka

Takmer dokonale zachovaná, viac ako 140 000 rokov stará lebka patriaca dosiaľ nepoznanému druhu pravekého človeka môže zásadne zmeniť naše chápanie ľudskej evolúcie, informovali čínski vedci.

Ako píše agentúra AFP, táto lebka patrila mužovi staršiemu ako 50 rokov, ktorý mal veľký mozog, hlboko zasadené oči a výrazné nadočnicové oblúky. Jeho tvár síce bola široká, vďaka plochým a nízkym lícnym kostiam sa však viac podobal na súčasného človeka, ako na ostatné vyhynuté druhy z rodu Homo.

Tím bádateľov tento nový druh človeka nazval Homo longi – Dračí muž. Lebku, pomenovanú Harbin, objavili v rovnomennom severočínskom meste Harbin už v roku 1933, nasledujúcich 85 rokov sa však údajne nachádzala v studni, kam ju schovali pred japonskou armádou.

“It’s a beautiful thing,” said one expert of the fossil, which was discovered in China. “You dream of finding this stuff.”

Researchers believe that Homo longi, and not the Neanderthals, was the extinct human species mostly closely related to our own. https://t.co/3HljcUgOUF pic.twitter.com/IQXMiHGUmY

— The New York Times (@nytimes) June 25, 2021