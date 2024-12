O tomto tajomnom mužovi ste nikdy nepočuli: Filmy, na ktorých pracoval, ľudia milujú a zarobili miliardy

Na tvorbe skvelých filmov, ktoré si získali srdcia miliónov divákov, pracuje mnoho talentovaných ľudí. A žiaden film by nebol to pravé orechové bez hudby, ktorá ho dokonale dopĺňa. Práve na nej pracuje aj Lorne Balfe. Na obrazovkách sa síce neobjavuje, no je zodpovedný za to, že ľuďom naskakujú zimomriavky pri filmoch, ktoré zarobili miliardy dolárov.

Cestu mu vydláždil Hans Zimmer

Ako informuje LADbible, súčasťou hollywoodskeho filmového priemyslu je aj muž, o ktorom ste možno ešte nikdy nepočuli, no filmy, na ktorých pracoval, zarobili celkovo 9 miliárd dolárov. Na konto si pripísal už 192 titulov vrátane Mission: Impossible, Megamind, Black Widow, The Crow a ďalších. Na obrazovkách ho však neuvidíte, na filmoch totiž pracuje v postprodukcii.

Ide o skladateľa a hudobného producenta škótskeho pôvodu menom Lorne Balfe. Môže sa pochváliť katalógom epických skladieb, ktoré si získali publikum po celom svete. Balfe má za sebou neuveriteľnú kariéru, ktorú začínal po boku Hansa Zimmera.

Vďaka hudbe si vytvárame vzťah k postavám

To, že sa chce venovať hudbe, si uvedomil ešte ako tínedžer a rozhodol sa osloviť skladateľa Andrewa Lloyda Webbera, Stuarta Copelanda a aj Zimmera. Odpovedali mu všetci traja. Už ako 16-ročný začal písať zvučky k reklamám a ako 21-ročný odštartoval svoju kariéru v Los Angeles.

Balfe sa v rozhovore pre Metro vyjadril, aká je podľa neho filmová hudba dôležitá. Verí, že divákom pomáha stotožniť sa s postavami. Vyskúšal už niekoľko žánrov vrátane dramatických, akčných, ale aj romantických filmov. Verí, že hudba by nemala byť príliš výrazná, nemá príliš vynikať, má slúžiť skôr ako opora.