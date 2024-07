O tomto skrytom poklade v Taliansku ste možno nikdy nepočuli: Je to raj na zemi, no turisti o ňom ani len netušia

Dovolenkové obdobie je v plnom prúde a mnoho ľudí navštevuje aj Taliansko. Nemusíte sa však tlačiť s tisíckami ďalších turistov vo vychytených destináciách. Navštívte Taranto, miesto, ktoré si vás získa históriou a skvelými reštauráciami.

Skrytý poklad Talianska

Ako informuje CNN, Taranto je známe ako la Città dei Due Mari alebo Mesto dvoch morí, ktorého história siaha až do čias Sparťanov, ktorí ho založili v 8. storočí pred naším letopočtom. Podľa Lonely Planet sa Taranto v súčasnosti delí na dve časti. Kontrast medzi nimi je mimoriadne ostrý. Malé Staré mesto s hradom pôsobí schátraným, takmer opusteným dojmom, zatiaľ čo väčšie Nové mesto je rušnejšie, žije to tu okrem iného napríklad mnohými obchodmi.

Napriek tomu, že má čo ponúknuť, Taranto má podľa Mail Online na svojom cestovateľskom zozname len málo turistov. Možno je za tým fakt, že na prvý pohľad nepôsobí práve najlákavejšie, na rozdiel od vyhľadávaných turistických destinácií. Na svoje si tu ale prídu milovníci histórie, umenia, milých útulných kaviarní a dobrej zmrzliny, ktorú si môžete užiť na pláži.

Atmosféra vás úplne očarí

Uličky Starého mesta sú očarujúce a svojou atmosférou si získajú vaše srdce. Ak zájdete do miestnej reštaurácie, privítajú vás s úsmevom a so slovami, že celkom iste potrebujete trochu dobrého jedla a vína. Navyše, nebudete musieť siahnuť hlboko do peňaženky, najesť sa tu totiž dá celkom lacno. Ak sa poobzeráte na Bookingu, zistíte, že ubytovanie si len kúsok od centra viete nájsť už od 35 až 40 eur na noc.

Ako sa do Taranta dostanete? Jednou z možností je cestovať z viedenského letiska na letisko Brindisi. Najlacnejšia letenka vás vyjde od 94 eur. Najkratšia cesta trvá s jedným prestupom približne 4 hodiny. Z Brindisi je to do Taranta ešte niečo vyše 70 kilometrov. Do cieľovej destinácie sa dostanete vlakom, alebo si môžete požičať auto.