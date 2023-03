O tieto práce dnes Slováci ani nezakopnú: Budú sa o ne uchádzať cudzinci, vláda im rozdá víza

Cudzinci teraz môžu získať na Slovensku oveľa jednoduchšie národné víza, ktoré potrebujú k vykonávaniu práce. Ministerstvo práce sa pre tento krok rozhodlo po tom, čo Slováci dlhodobo nejavili záujem o niektoré povolania.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej facebookovej stránke uverejnilo príspevok, v ktorom informuje o tom, že cudzinci môžu doplniť chýbajúcich slovenských zamestnancov v pozíciách šoférov autobusov a kamiónov.

O tieto pozície je dlhodobý nezáujem

Rezort práce sa k tomuto kroku rozhodol po tom, čo eviduje dlhodobý nezáujem, respektíve klesajúci záujem Slovákov o tieto zamestnaniam. Je pravdou, že za prácou šoféra autobusu či kamiónu odchádzajú Slováci často do zahraničia, čím sa v našom štáte tvorí diera. Zalátať by ju však mohol tento krok, ktorý najmä uľahčí proces udelenia národných víz pre ľudí z ostatných štátov, ktorí by danú prácu na Slovensku vykonávali.

„Vodiči sú nevyhnutnou súčasťou pre plynulý chod domácich a zahraničných dodávateľsko-odberateľských vzťahov a kritickú infraštruktúru,“ znie z ministerstva. Čo sa týka autobusov, tam môže štát udeliť približne 150 víz, pričom v prípade kamionistov pôjde až o 5 000 potenciálnych zamestnancov.

Tieto kvóty vychádzajú podľa rezortu práce z porovnania vývoja voľných pracovných miest a počtu záujemcov o tieto povolania. Nariadenie tak umožňuje naplnenie polovice voľných pracovných miest v povolaní vodič kamiónovej dopravy a takmer tretiny na pozícii vodič autobusu.

Ako sa píše v tlačovej správe, víza na účel zamestnania môžu vďaka nariadeniu vlády získať občania Bieloruska, Srbska, Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménska, Moldavska, Ukrajiny, Kirgizska, Kazachstanu, Turkménska, Tadžikistanu, Uzbekistanu a Azerbajdžanu.