O tento typ dôchodku môžete veľmi ľahko prísť a ani o tom neviete. Niektorí ľudia však dostanú viac peňazí

Ak poberáte invalidný dôchodok a máte pocit, že sa váš zdravotný stav zhoršil, môžete požiadať o jeho zvýšenie. Potrebujete však potvrdenie od lekára, nemôžete o peniaze žiadať len na základe vášho pocitu.

Upozornil na to portál Pravda s tým, že pokiaľ chcete dostávať viac peňazí, musíte ísť na vyšetrenie k lekárom špecialistom, ktorí objektívne zhodnotia, či sa váš stav skutočne zhoršil. Ak však máte pocit, že sa váš zdravotný stav výrazne zhoršil, môžete požiadať o jeho prehodnotenie a zvýšenie invalidného dôchodku. Musíte však napísať neformálnu písomnú žiadosť a odovzdať ju Sociálnej poisťovni spolu s výsledkami vyšetrení.

Invalidný dôchodok vám môžu aj zobrať

Posudkový lekár potom rozhodne, či sa váš invalidný dôchodok navyšuje, môže sa však rozhodnúť aj opačne. Rozhodnutie dostanete písomne. Pokiaľ však dostávate celý vypočítaný invalidný dôchodok, na jeho zvýšenie už viac nemáte nárok, a to ani v prípade, že by sa váš zdravotný stav zhoršil. O prehodnotenie vášho zdravotného stavu pritom môžete žiadať kedykoľvek, no najprv by ste to mali konzultovať so svojím všeobecným lekárom.

Napriek tomu o zvýšení sumy invalidného dôchodku rozhoduje iba posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa vám môže invalidný dôchodok aj odobrať, a to vtedy, keď lekár usúdi, že zdravotný stav sa zlepšil. „Paradoxne sa môže stať, že žiadateľ nedostane zvýšený dôchodok, ale mu Sociálna poisťovňa na základe vyjadrenia posudkového lekára penziu vezme,“ vysvetlil portál.