Vďaka jednoduchej kalkulačke si vypočítate, koľko peňazí dostanete. Takto sa dozviete výšku vášho príspevku

Od 1. júla 2024 sa zvýšil opatrovateľský príspevok pre ľudí, ktorí sa starajú o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Tí, ktorých sa to týka, tak dostanú spravodlivejšiu kompenzáciu za svoju prácu.

Informoval o tom už v júni Jozef Mihál s tým, že opatrovatelia, ktorí sa starajú o jednu osobu s ŤZP, majú od júla dostávať 615,50 eura, čo je oproti príspevku 569 eur výrazný nárast. Pokiaľ sa dotyčný stará o dve alebo o viac osôb, príspevok ide hore zo 757 eur na 818,60 eura. Zmeny sa týkajú aj seniorov, ktorí poberali výrazne nižší príspevok a môžu si tak finančne prilepšiť.

Vypočítajte si výšku príspevku

Zvýšil sa príspevok aj pre tých opatrovateľov, ktorí majú zamestnanie a môžu tak zarobiť oveľa viac, a to bez straty nároku na príspevok. Portál Finsider zverejnil kalkulačku, vďaka ktorej si môžete vypočítať, na akú výšku príspevku máte nárok. Musíte zadať aj to, či opatrujete dieťa a tiež to, či máte príjem zo zamestnania.

Kalkulačku nájdete TU.