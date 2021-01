O Slovensku už píšu aj zahraničné médiá. Soňa, ktorá zlodeja zadržala orálnym sexom, je podľa niektorých hrdinka

Jednu z bratislavských čerpacích staníc sa 27. januára v skorých ranných hodinách rozhodol vykradnúť mladý zlodej. Až do príchodu polície ho však zdržiavala žena, ktorá ho orálne uspokojovala. O nezvyčajnom hrdinskom čine informujú už aj zahraničné médiá.

Bizarná lúpež v Bratislave

Portál Noviny.sk nedávno informoval o prípade, z ktorého sa mnohým dvíhali kútiky úst. Jednu z čerpacích staníc v bratislavskej Petržalke sa rozhodol vykradnúť 24-ročný zlodej srbského pôvodu. Lupič bol agresívny, od obsluhy požadoval peniaze a vyhrážal sa zabitím. Zamestnanec peniaze lupičovi odovzdal, napriek tomu však utŕžil niekoľko rán do tváre. Následne sa zlodej vybral do zadnej kancelárie v nádeji, že z trezoru získa ďalšie peniaze.

Tu však zakročila neznáma hrdinka, ktorá sa v budove vymkla spolu s lupičom. Zlodeja sa rozhodla zadržať tak, že ho orálne uspokojovala. Po príchode polície mužom zákona oznámila, nech si ho berú, pretože už ďalej nevládze. Príbeh tak mal šťastný koniec a zlodej skončil v putách a bez peňazí. Či žena naozaj chcela zlodeja len zadržať, alebo za tým bolo niečo iné, to zatiaľ nie je jasné.

Nezvyčajný príbeh však zaujal nielen slovenské, ale aj zahraničné médiá. Aj portál Metro informoval o tom, že polícia našla lupiča a 36-ročnú ženu z Česka polonahých na podlahe kancelárie.

Špekuluje sa o tom, aký bol skutočný zámer neznámej hrdinky

Slovenkské médiá citoval aj ďalší zahraničný portál, The Sun. Portál dodáva, že žena pravdepodobne na čerpacej stanici nebola zamestnaná a na mieste činu sa objavila len náhodne. Dalo by sa povedať, že bola v správnom čase na správnom mieste. Aj keď sa objavili aj špekulácie, že žena zlodeja orálne uspokojovala zo strachu, že by jej mohol ublížiť. Viac informácií sa možno dozvieme, keď policajti prípad vyšetria.

Portál The Sun dodáva, že takéto prípady sa nedejú len na Slovensku. Za mrežami v Ghane skončil v novembri minulého roka aj 23-ročný Emmanuel Ankron, avšak bez dôležitej časti tela. Po tom, čo sa uprostred noci ozbrojený vlámal k 24-ročnej žene do bytu, ju chcel prinútiť k orálnemu sexu. Žena sa však bránila najlepšie, ako vedela a odhryzla mu penis. Krvavý muž sa objavil v nemocnici a následne ho zadržala polícia. Bol obvinený zo znásilnenia.