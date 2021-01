Aj ak sa 8. februára školy otvoria, tak nie všetky. COVID automat rozhodne, v akej fáze sú okresy

Školy sa v pondelok 1. februára ešte neotvoria. Pokračovať sa bude v dištančnom spôsobe výučby. Po rokovaní konzília odborníkov to potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Konzílium podľa jeho slov neodporúča uvoľňovanie opatrení v súvislosti s novým koronavírusom od februára.

Žiaci základných a stredných škôl sa budú učiť naďalej dištančne a do materských škôl a školských klubov detí môžu ísť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. “Touto cestou apelujem na zriaďovateľov a riaditeľov škôl, aby zabezpečili dostupnosť materských škôl a školských klubov detí na I. stupni základných škôl pre zamestnancov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu, ak tak doteraz neurobili,” vyzval šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

COVID automat v praxi

Ak by sa aj školy od 8. februára otvorili, čo záleží od situácie, neotvoria sa zrejme všetky. Pokiaľ sa spustí COVID automat, niektoré okresy budú v čiernej fáze a teda v poslednom stupni varovania. Školy by sa mohli otvoriť v okresoch, ktoré budú v bordovej a teda v treťom stupni varovania. Všetko záleží od toho, ako sa budú, a či vôbec, meniť pravidlá COVID automatu. Marek Krajčí avizoval, že opatrenia sa môžu sprísňovať, určite nie uvoľňovať. Ak by vláda chcela schválený COVID automat meniť druhým spôsobom, je pripravený ponúknuť funkciu.

Koaličné strany ako SaS, Za ľudí aj Sme Rodina už avizovali, že ďalšie celoplošné testovanie nepodporia a nebudú zaň hlasovať. V prípade COVID automatu sú ale jednotlivé činnosti podmienené práve testom. Predstavme si situáciu, že by sa väčšina okresom ocitla v bordovej farbe. Ak by človek chcel ísť do obchodu napríklad v nákupnom centre, potreboval by test. To by znamenalo, že by sa testovali opäť veľké množstvá ľudí a môžeme to nazvať plošným testovaním, ktoré bude pravidelné.

To, či je na to štát pripravený a ako bude COVID automat fungovať v praxi by sa malo ukázať už od 8. februára. Igor Matovič ďalšiu kritiku plošného testovania opäť obrátil voči svojim koaličným partnerom a nazval ich deťmi v škôlke, ktorým by opäť musel vysvetľovať, prečo je podľa neho dobré.

Jarné prázdniny budú

Gröhling verí, že od 8. februára by sa mohli otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl prezenčnou formou. “Nebude sa anulovať žiaden ročník,” povedal minister školstva s tým, že sa rovnako neuvažuje ani o opakovaní ročníka.

V súvislosti s termínom jarných prázdnin sa zatiaľ neuvažuje, že by sa rušili. Gröhling poznamenal, že by sa mohli vytvoriť jarné školy, podobne ako to bolo v prípade leta, kedy sa uskutočnili letné školy. Cieľom bude podľa šéfa rezortu školstva prejsť si so žiakmi potrebné učivo a doplniť vzdelanie v tých oblastiach a predmetoch, v ktorých majú nedostatky. Prípadné zvýšené náklady, ktoré školám vzniknú, im preplatia. “Ak sa rozhodnú zorganizovať takzvané jarné školy, výdavky im preplatíme v rámci dohodovacieho konania. Tak to bolo aj na jeseň 2020 pri zvýšených nákladoch na organizovanie výučby v skupinách päť plus jedna,” ozrejmil Gröhling.

Minister školstva povedal, že v Štátnom pedagogickom ústave pripravujú proces kurzov možného “dotiahnutia vedomostí, keď získajú informácie, kde sa nachádzajú žiaci.” Povedal, že takéto kurzy by sa mali iniciovať na základných školách a platiť by mali od marca s tým, že budú aj preplácané.

Ministerstvo školstva chce počas budúceho týždňa zverejniť nový manuál pre otváranie škôl. “Ten by mal fungovať od 8. februára, aby sme sa vedeli čiastočne nejakým spôsobom pripraviť a nachystať, aké tam budú opatrenia,” povedal Gröhling. Rovnako počas nasledujúceho týždňa chce rezort školstva uzatvoriť aj výsledky obstarávania kloktacích testov v školách.

Na tému očkovania učiteľov mal rezort školstva s ministrom zdravotníctva niekoľko diskusií. “Myslím si, že ministerstvo zdravotníctva nám vyšlo v ústrety a učitelia sa nachádzajú v siedmej fáze. Keď si pozriete všetky fázy predtým, tak tam sú naozaj ľudia, ktorí to potrebujú,” uzavrel Gröhling.