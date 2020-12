O probléme sa vedelo niekoľko mesiacov: Nová vyhláška o práci poslancov s COVID-19 spustila vlnu kritiky

Prezidentka SR, člen vlády SR či poslanec Národnej rady SR môžu vykonávať svoju prácu aj po tom, čo sa sami nakazili ochorením COVID-19 či sa s pozitívnym človekom na toto ochorenie stretli.

Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorú zverejnilo Ministerstvo vnútra SR na svojej stránke. Svoju prácu môžu robiť za predpokladu, že nemajú klinické príznaky ochorenia a svojou absenciou na pracovisku môžu vážne ohroziť zabezpečenie chodu štátu, prípadne je ich účasť nevyhnutná pri riešení mimoriadnych úloh.

Medzi ďalšie osoby v osobitnom režime patrí generálny prokurátor SR, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, verejná ochrankyňa práv a predseda Ústavného súdu SR.

Osoby v osobitnom režime môžu pracovať za podmienky, že budú používať respirátor typu FFP2 bez výdychového ventilu, alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom. Dezinfikovať musia iba prostriedkami s plným virucídnym účinkom a používať by mali rukavice. Tiež by mali obmedziť svoj pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru. Stravovať by sa mali bez prítomnosti iných osôb, respektíve za prítomnosti iných pozitívnych osôb, ktoré nemajú klinické príznaky ochorenia.

Vyhlášku kritizuje aj Miroslav Kollár

Poslanec NR SR Miroslav Kollár (Za ľudí) uviedol, že vláda a vedenie parlamentu nemalo nikdy dostať poslancov do situácie, keď musia na rokovanie prísť osobne aj napriek pozitivite na koronavírus. Vo svojom statuse na sociálnej sieti poukázal na to, že na prípravu online rokovania a hlasovania upozorňovali jeho kolegovia zo strany Tomáš Valášek a Juraj Šeliga vedenie parlamentu ešte v apríli 2020.

Podľa Kollára je zbytočný aj časový stres schvaľovania niektorých legislatívnych riešení, keďže o problémoch s predlžovaním núdzového stavu sa vie niekoľko mesiacov. Zároveň napísal, že ráno mal negatívny test na COVID-19 a po rokovaní parlamentu pôjde pravdepodobne do dobrovoľnej karantény.

Podľa Fica im hrozí väzenie od štyroch do desiatich rokov

Opozičný poslanec Robert Fico (Smer-SD) vo svojom profile na sociálnej sieti tvrdí, že každému poslancovi NR SR, ktorý je pozitívny na COVID-19 a príde dnes na rokovanie pléna, hrozí väzenie od štyroch do desiatich rokov pre trestný čin šírenia nebezpečnej a nákazlivej ľudskej choroby. Zároveň vyzval generálneho prokurátora, aby vládnej koalícii vysvetlil, že vyhláškou hlavného hygienika nemožno obchádzať trestnoprávnu zodpovednosť poslancov parlamentu.

Nezaradení poslanci NR SR a členovia strany Hlas – sociálna demokracia sa odmietajú zúčastniť na dnešnej parlamentnej schôdzi. Vo svojom statuse na sociálnej sieti to uviedla nezaradená poslankyňa NR SR a členka strany Ľubica Laššáková. Vysvetlila, že uvedené zvolanie na rokovanie do parlamentu k vyhláseniu núdzového stavu je arogantné a neslušné. Strana tiež vníma ako neprípustné, aby hlavný hygienik vydal vyhlášku, ktorá umožní zdravotne rizikovým poslancom zúčastniť sa na rokovaní.

V rokovacej sále budú poslanci pozitívni na COVID-19 oddelení fóliou

V rokovacej sále Národnej rady (NR) SR bude počas pondelkovej mimoriadnej schôdze fóliou oddelený priestor pre poslancov s potvrdeným ochorením COVID-19, ale aj pre poslancov z karantény. Pre TASR to potvrdila riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosť Kancelárie NR SR Michaela Jurcová. Dodala, že v parlamente budú aj germicídne žiariče. Vstup do rokovacej sály bude umožnený výlučne poslancom a zamestnancom kancelárie parlamentu.