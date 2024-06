O priazeň Slovákov prišla zabojovať ďalšia banka, láka na účet zadarmo a rôzne benefity. Toto ponúka klientom

Na slovenskom bankovom trhu máme v súčasnosti pomerne široký výber hráčov, ktorí sa snažia zaujať potenciálnych klientov prostredníctvom rôznych benefitov či inovácií. Ako teraz informuje portál Živé.sk, o priazeň Slovákov sa uchádza ďalšia digitálna banka s názvom myTU.

Ako sa uvádza v článku, pôvodom litovská banka momentálne spustila na sociálnych sieťach kampaň, pomocou ktorej si chce získať nových klientov aj na Slovensku. Podľa dostupných informácií funguje na základe litovskej bankovej licencie a pre ľudí si pripravila viacero benefitov. Tým prvým, ktorý je zároveň u digitálnych bánk už štandardom, je bezplatné vedenie účtu. Ten si klient vie založiť online iba s dokladom totožnosti.

Ako ďalšie výhody myTU uvádza bezplatné doručenie platobnej karty a dva bezplatné výbery do sumy 200 eur mesačne, ktoré si vie klient aplikovať ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Digitálna banka ponúka tiež okamžité platby, ktoré už zaviedlo niekoľko slovenských bánk. Z oficiálnej webovej stránky vyplýva, že okrem štandardného účtu si tu záujemcovia môžu otvoriť aj účet určený na podnikanie, prípadne tu rodičia vedia zriadiť účet pre svoje deti staršie ako 7 rokov.

Nie každá služba je v litovskej banke zadarmo. Za vedenie karty sa platí poplatok 1 euro a pri výberoch vyšších ako 200 eur sa platí poplatok vo výške 2 % z vyberanej sumy, minimálne ale 2,50 eura. Na druhej strane, používateľom je aplikácia banky dostupná aj v slovenčine, pričom na webe tiež spomína výhodné výmenné kurzy.

Na Slovensku je už aj platobný prsteň

Ako sme vás začiatkom júna informovali, na slovenskom trhu sa objavila ďalšia zaujímavá novinka z bankového sveta. Na platbu v obchode či v bare už nebudete potrebovať kartu, telefón, ale ani hodinky. Digitálna banka mBank totiž v spolupráci s Mastercard a Niceboy pripravila novinku – peniaze v prsteni.

Platobné prstene by mali byť k dispozícii už 10. júna, a to v troch variantoch – v bielom s lesklým prevedením a v čiernom s lesklým alebo brúseným prevedením. Jednoducho si ich nasadíte a môžete ísť športovať, do divadla či na pláž.

„Prsteň máte stále na ruke a môžete ho kedykoľvek použiť. Keby ste ho náhodou stratili alebo nemohli nájsť, stačí si v mobilnej aplikácii jednoducho z prsteňa odobrať platobnú kartu, prípadne ju dočasne deaktivovať,“ vysvetlil v tlačovej správe riaditeľ produktovej a procesnej divízie mBank pre Slovensko a Česko Martin Podolák.