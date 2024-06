Známa banka prichádza s novinkou, aká tu ešte nebola: V obchodoch bude možné platiť revolučnou metódou

Na platbu v obchode či v bare už nebudete potrebovať ani kartu, ani telefón alebo hodinky. Digitálna banka mBank v spolupráci s Mastercard a Niceboy pripravila novinku – peniaze v prsteni.

Na slovenský trh teda ako prvá uviedla platobný prsteň, informuje o tom v tlačovej správe.

Obrovská zmena

„Je úžasné vidieť, ako rýchlo sa svet technologicky vyvíja. Klientom ponúkame rôzne možnosti rýchleho, pohodlného a najmä bezpečného platenia ako alternatívy k používaniu fyzickej platobnej karty,“ uvádza spoločnosť.

mBank teraz svojim klientom priniesla doplnok, ktorý si môžu zaobstarať jednoducho a takmer okamžite.

„Prsteň máte stále na ruke a môžete ho kedykoľvek použiť. Keby ste ho náhodou stratili alebo nemohli nájsť, stačí si v mobilnej aplikácii jednoducho z prsteňa odobrať platobnú kartu, prípadne ju dočasne deaktivovať,“ vysvetlil riaditeľ produktovej a procesnej divízie mBank pre Slovensko a Česko Martin Podolák.

Platobné prstene by mali byť k dispozícii už 10. júna, a to v troch variantoch – v bielom s lesklým prevedením a v čiernom s lesklým alebo brúseným prevedením. Jednoducho si ich nasadíte a môžete ísť športovať, do divadla, na pláž…