O prácu môžu prísť stovky ľudí. Veľká automobilka by mala prepúšťať zamestnancov, dopláca na situáciu s elektromobilmi

Rok 2024 predstavoval pre viacero segmentov skutočne náročnú skúšku. Kým v technologických a IT firmách sa riešil masívnejší nástup umelej inteligencie a redukovanie stredného manažmentu, automobilový priemysel zase čelil výzve v podobe nástupu elektromobility.

Výroba elektrických vozidiel takpovediac stojí aj za problémy ďalšej známe značky. Od druhej polovice decembra sa vo veľkom rieši situácia v Porsche. Ide tak o ďalšieho európskeho producenta automobilov, ktorý zápasí s problémami a v médiách sa objavili správy o masívnejšom prepúšťaní. Komplikácie mali nastať v súvislosti s čínskym trhom, ktorý v posledných rokoch patri medzi najväčšie odbytiská nemeckej automobilky.

Ako uviedol portál CNC, Porsche by do roku 2026 chcelo zredukovať svoju sieť v Číne približne o tretinu. Kým v roku 2023 klesol predaj v tejto krajine o 15 %, v roku 2024 to odhadom bolo až o takmer 30 %. To už je pomerne veľký škrt cez rozpočet, nakoľko predaj v Číne predstavoval až 30 % celkových predajov spoločnosti.

Dôvodom majú byť práve elektromobily, na ktoré prechádza aj Porsche. Tie v súčasnosti nedokážu adekvátne konkurovať čínskym výrobcom a tomu zodpovedajú aj odbytové čísla. Pri terajšom trende Nemcom nepomáha ani imidž luxusnej a prémiovej automobilky s vyššími cenami, na ktorom stavali počas éry spaľovacích motorov. Zákazníkov v Číne viac láka efektivita spojená s technickou vyspelosťou a ľudovejšou cenou. Na tieto aspekty sa údajne chce v blízkej dobe zamerať aj Porsche.

Podľa Pandaily a zdroja blízkemu Porsche by v Číne mohlo prísť o prácu 10 % stálych a až 30 % externých zamestnancov. Samotná automobilka tieto správy poprela no zároveň uviedla, že v rámci spoločnosti bude musieť prísť k optimalizácii a upraveniu svojich cieľov na medzinárodných trhoch. To by malo viesť k efektívnejšiemu globálnemu fungovaniu. Takáto optimalizácia sa však zrejme nebude dať realizovať bez zamestnaneckých škrtov. V akom rozsahu a časovom horizonte to bude, nateraz jasné nie je.