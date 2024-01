O 4-dňovom pracovnom týždni chce diskutovať aj Erik Tomáš: Vie si ho predstaviť v tomto odvetví, má však podmienku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR je pripravené na diskusiu o skrátení pracovného týždňa na štyri dni, no podmienkou je, aby pri tom nedošlo ku kráteniu miezd. Po štvrtkovom rokovaní vlády to povedal minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). O možnosti skrátenia pracovného týždňa na štyri dni hovoril v stredu (17. 1.) aj premiér Robert Fico (Smer-SD) na ekonomickom fóre v Davose.

„Treba zvážiť dve možnosti, že či skrátiť pracovný týždeň na štyri dni, ale tak, aby pracovný deň alebo pracovný čas trval desať hodín, alebo ubrať jeden deň z pracovného týždňa aj za cenu skrátenia času,“ povedal Tomáš.

Minister dodal, že krátenie pracovného týždňa si vie predstaviť napríklad v konzultačných firmách, no problematická by podľa neho v súčasnosti bola takáto zmena vo výrobnej sfére. „My sme pripravení diskutovať o skrátení pracovného týždňa, najmä pri tých povolaniach, kde to možné je, ale určite len v takom prípade, že nedôjde ku kráteniu miezd ako takých“ dodal Tomáš.