Nový Zéland odsúdil moderného otrokára: Náčelník zo Samoe zotročoval 13 ľudí, najmladší mal len 12 rokov

Nový Zéland odsúdil samojského náčelníka, ktorý zneužíval svoju moc a postavenie na moderné otroctvo. Muž bol odsúdený za obchodovanie s ľuďmi a zotročenie 13 obyvateľov Samoy počas dlhých 25 rokov.

Samojský náčelník Joseph Auga Matamata bol za obchodovanie s ľuďmi a otroctvo odsúdený na 11 rokov väzenia. Na Novom Zélande Matamata celých 25 rokov moderne zotročoval 13 ľudí, najmladší mal mať pritom len 12 rokov, informuje britský denník The Guardian.

Joseph Auga Matamata je náčelníkom zo Samoe, tzv. mataiom, tradičným vodcom fungovania samojskej spoločnosti, ktorý však žil a pôsobil na Novom Zélande. Podľa verdiktu súdu mal Matamata v období medzi rokmi 1994 až 2019 zotročovať 13 ľudí. Existujú pritom dôkazy aj o tom, že Matamata mal na Nový Zéland opakovane privážať skupiny ľudí zo Samoy s cieľom vlastného finančného zisku.

