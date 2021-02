Nový Zéland bojuje proti menštruačnej chudobe. Študentkám bude zadarmo rozdávať menštruačné potreby

Nový Zéland začne od júna na školách bezplatne rozdávať menštruačné produkty pre študentky zo slabších sociálnych pomerov. Vo štvrtok to oznámila novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, ktorú citovala agentúra AFP.

“Mladí ľudia by nemali prichádzať o svoje vzdelanie pre niečo, čo je normálnou súčasťou života polovice obyvateľstva,” vyjadrila sa ministerská predsedníčka. Odvolávala sa pri tom na prieskum, z ktorého vyplýva, že približne každá 12. študentka vymešká vyučovanie, lebo nemá prístup k menštruačným produktom.

Novozélandská vláda chce týmto spôsobom bojovať proti tzv. menštruačnej chudobe. “Poskytovanie bezplatných menštruačných produktov na školách je jeden zo spôsobov, ako môže vláda priamo ovplyvňovať chudobu, pomáhať zvýšiť školskú dochádzku a mať pozitívny vplyv na celkové blaho detí,” uviedla Ardernová.

V priebehu nasledujúcich troch rokov investuje krajina do tohto programu 25 miliónov novozélandských dolárov (15 miliónov eur). Bude tak nadväzovať na pilotný program, ktorý bol spustený vlani a podľa Ardernovej u zapojených študentov zaznamenali zvýšený záujem v rámci školských aktivít a zlepšenie študijných výsledkov.

Because periods don’t stop in a pandemic, we didn’t give up. The final vote on the Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill is on Tuesday. 💪🩸#freeperiodproducts

Thank you to every single person who has made this possible. ❤️

Latest news 👉https://t.co/jEmCiyjLe1 pic.twitter.com/fe5TFYrsOP

— Monica Lennon (@MonicaLennon7) November 22, 2020