Škótsko je prvou krajinou sveta, ktorá poskytne všetkým ženám menštruačné potreby zadarmo

Škótsko v utorok odhlasovalo bezplatný a univerzálny prístup k menštruačným potrebám, ako sú vložky či tampóny, čím sa stalo vôbec prvou krajinou na svete, ktorá pristúpila k takémuto rozhodnutiu, uviedla tlačová agentúra AFP.

Škótsky parlament jednohlasne schválil zákon o menštruačných potrebách, vďaka ktorému budú tieto pomôcky bezplatne sprístupnené vo verejných budovách. “Škótsko nebude poslednou krajinou, kde sa menštruačná chudoba stane históriou, ale má šancu byť prvou takouto krajinou,” uviedla Monica Lennonová, poslankyňa, ktorá návrh zákona predložila.

