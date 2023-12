Nový seriál sa stal hitom Netflixu: Ľudia ho milujú, niektorí s ním ale majú vážny problém

V top 10 na Netflixe sa ocitol nový seriál s vojnovou tematikou. Napriek tomu, že momentálne patrí medzi najsledovanejšie, podľa niektorých je to ten najhorší dokument o druhej svetovej vojne, aký doteraz vznikol.

Článok pokračuje pod videom ↓

Seriál sľubuje nový zážitok

Ako informuje web What´s on Netflix, jedným z dokumentárnych seriálov, ktorými Netflix uzatvára tento rok, je nový seriál z britskej produkcie s názvom World War II: From The Frontlines (Druhá svetová vojna: Na fronte). Rozpráva o silných príbehochmužov a žien, ktorí bojovali na všetkých stranách globálneho konfliktu. Druhá svetová vojna: Na fronte je dojímavý a inovatívny šesťdielny dokumentárny seriál, ktorý diváka novým spôsobom prenesie priamo na fronty 2. svetovej vojny.

O nahovorenie dokumentárneho seriálu sa postaral John Boyega, čím sa pridal k radu celebrít, ktoré v minulosti prepožičali svoj hlas rôznym dokumentom spoločnosti Netflix, vrátane Morgana Freemana či Davida Attenborougha.

Niektorí nešetria kritikou

Na začiatku prvej epizódy sa podľa webu Decider nachádza upozornenie, ktoré vysvetľuje, že zábery použité v seriáli sú skutočné. Ale niektoré scény boli upravené a skombinované s cieľom vytvoriť pohlcujúci zážitok. Boli tiež reštaurované a kolorované. Niektorí diváci si ale myslia, že zábery a informácie sú nielen upravené, ale priam zavádzajúce a nepravdivé.

Jeden z používateľov na ČSFD napísal, že toto považuje za jeden z najhorších dokumentov. Vraj je plný nepresností a poloprávd. Pridáva sa aj ďalší, ktorý komentuje, že seriál neprináša vôbec nič nové a je povrchný. Nájdu sa ale aj takí, ktorí nešetria slovami chvály a dokument sa im páči.

Na zmieňovanom ČSFD má seriál v súčasnosti hodnotenie 83 %. Na Rotten Tomatoes si zatiaľ získal slabých 63 % a na IMDb má hodnotenie 8,2.