Nový rodičovský dôchodok zoberie dôchodcom viac 90 % z pôvodnej sumy. Expert to vysvetlil na príklade

Na utorkovej tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) oznámil, že rodičovský dôchodok v súčasnej podobe od budúceho roka skončí. Po novom bude možné rodičom pomáhať iba poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu. Podľa Jozefa Miháľa to znamená, že dôchodcovia si tým výrazne pohoršia.

Podľa Facebookovej stránky Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála sa uvádza, že nová zmena zoberie dôchodcom z ich rodičovských dôchodkov vyše 90 % alebo inak povedané rodičovské dôchodky budú menej ako desatina doterajšej sumy.

180 eur vs. 18 eur

Expert to vysvetľuje na príklade zamestnankyne, ktorá zarába 1 000 eur v hrubom. Ak by sa výpočet zachoval, jej rodičia by dostávali 1,5 % z hrubej mzdy mesačne, čiže 15 eur. Ročne by to bolo 180 eur.

Nový rodičovský dôchodok sa má ale počítať ako 2 % z dane. Znamená to, že v uvedenom príklade by zamestnankyňa platila daň 75,24 eur a 2 % z tejto sumy je 1,50 eura. Rodičia by tak dostávali mesačne 1,5 eura mesačne, čo by bolo ročne 18 eur.