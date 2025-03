Nový prieskum má jasného víťaza: O prvé priečky je bitka, mimo parlamentu by ostal Danko aj Demokrati

Ak by sa voľby konali v polovici marca, vyhrala by ich strana Smer-SD s 23,1 percentami. Za Smerom-SD by nasledovalo Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 22,2 percenta opýtaných. Ukázal to prieskum agentúry SANEP pre TA3. Rozdiel medzi dvoma najsilnejšími stranami by tak bol len jedno percento. Na treťom mieste by vo voľbách s väčším odstupom skončila strana Hlas-SD, ktorú by volilo 9,9 percenta opýtaných. Agentúra vykonávala prieskum od 13. do 19. marca na vzorke 2 300 respondentov.

Z prieskumu vyplynulo, že do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie so 7,4 percentami, a rovnako aj hnutie Republika, ktorému by svoj hlas dalo 7,1 percenta voličov. Stranu Sloboda a Solidarita by volilo 6,1 percenta opýtaných a hnutie Slovensko 5,8 percenta respondentov. Do parlamentu by sa, naopak, nedostali Demokrati (4,4 %) ani Maďarská aliancia-Szövetség (3,7 %). Rovnako to platí aj pre koaličnú Slovenskú národnú stranu, ktorú by volilo 3,5 percenta opýtaných. Hnutie Sme rodina by získalo 3,1 percenta hlasov voličov.

Prieskum dôveryhodnosti

Prieskumom sa zisťovala aj dôveryhodnosť predsedov politických strán. Ukázalo sa, že najväčšiu dôveru má u občanov predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorému dôveruje 40 percent respondentov. Tesne za ním je s 39 percentami líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Predseda Kresťanskodemokratického hnutia skončil v rebríčku dôveryhodnosti na treťom mieste.

Dôveruje mu 31 percent opýtaných. Lídrovi Hlasu a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi verí 28 percent občanov Slovenska. Za ním nasleduje predseda hnutia Republika Milan Uhrík s dôverou na úrovni 26 percent. Lídrovi SaS Branislav Gröhling dôveruje 23 percent opýtaných a Igorovi Matovičovi z hnutia Slovensko 14 percent. Za Matovičom nasleduje predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár (13 %), László Gubík z Maďarskej aliancie (7 %), šéf SNS Andrej Danko (6 %) a Jaroslav Naď z Demokratov (4 %).