Nový prezident zavedie zmenu: Každý Juhokórejčan omladne, bude mať o jeden alebo dva roky menej

Je snom nejedného človeka vôbec sa nemusieť zaoberať starobou alebo aspoň omladnúť o niekoľko rokov. Po nástupe nového prezidenta sa to pre Juhokórejčanov stane realitou. Každý z nich omladne o jeden alebo dva roky. Ako je to možné?

Juhokórejčania omladnú o rok alebo o dva

Ako informuje portál IFL Science, nastupujúci juhokórejský prezident Yoon Suk-yeol má v pláne omladiť všetkých obyvateľov krajiny o jeden až dva roky. Znie to síce zvláštne, no má to svoj dôvod. V drvivej väčšine krajín dosiahne človek prvý rok života rok po tom, čo sa narodil. V Južnej Kórei je však systém starnutia trochu komplikovanejší.

Keď sa dieťa narodí, má už jeden rok. Za časť prežitého života sa totiž ráta aj obdobie, kedy sa dieťa ešte len vyvíjalo v maternici, a to napriek tomu, že to nebol jeden celý rok, ale len v priemere 9 mesiacov. Aby toho nebolo málo, človek nezostarne o ďalší rok v deň svojho narodenia, ale na Nový rok. To znamená, že ak sa dieťa narodilo dve minúty pred polnocou, v deň Nového roka má čerstvo narodené bábo už dva roky.

Rátanie veku vie byť poriadne komplikované

Vďaka tomuto systému vzniká množstvo komplikácií a neraz je to poriadne mätúce. Napríklad, 2-ročné dieťa by sa už malo vedieť vyjadrovať a chodiť, u novorodenca je to však z očividných dôvodov nereálne. Okrem toho, Južná Kórea systémom rátania veku medzi ostatnými krajinami sveta vytŕča.

Existuje aj ďalší systém, v rámci ktorého má dieťa pri narodení 0 rokov. Stále však platí, že človek o ďalší rok zostarne na Nový rok, nie na svoje narodeniny. Aj juhokórejská vláda uznáva, že je poriadne komplikované, ak sa sociálny a legálny vek človeka odlišuje. Vzniká množstvo legálnych, ale aj ekonomických nezrovnalostí. Napríklad, niektoré zmluvy môže podpísať len osoba staršia ako 18 rokov. Čo však v prípade, ak človek sociálne síce už 18 rokov má, ale legálne stále nie?

Vláda preto plánuje zaviesť zmenu, ktorá možno pre mnohých Juhokórejčanov nebude jednoduchá. Chce systém rátania veku zosúladiť so zvyškom sveta. Ak sa teda obyvateľa krajiny opýtate, koľko má rokov, možno vám bude vedieť odpovedať jednoduchým číslom namiesto komplikovaného vysvetľovania, v ktorom sa možno aj sám stráca.