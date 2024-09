Nový film ovládol Netflix, Slovákov a Čechov ale poriadne nahneval. Podľa nich je to totálny prepadák

Reč je o novom sci-fi filme Uglies z americkej produkcie. Dystopický príbeh ľudí lákal konceptom a atmosférou, ktorú prirovnávali k legendárnym The Hunger Games, The Giver či The Maze Runner.

Na streamovacej platforme Netflix 13. septembra pristála filmová novinka Uglies.

Dievča musí ísť na plastickú operáciu, no radšej hľadá kamarátku

„Dievča z dystopického sveta budúcnosti, kde vládnu vynútené štandardy krásy, má ísť na povinnú plastickú operáciu. Namiesto toho sa však vydá hľadať svoju stratenú kamarátku,“ uvádza oficiálny text služby Netflix.

Uglies sa za pár dní prebojoval na vrchol sledovanosti a stal sa globálnou jednotkou. Podľa portálu FlixPatrol dosiahol obrovskú sledovanosť aj u nás, a na Slovensku vedie už piaty deň po sebe.

Nie je sa čo diviť. Sledovanie trendu napovedá, že téma dystópie v posledných dekádach prebúdza v ľuďoch stále väčší záujem. Takmer každý rok sa dočkáme novinky, ktorá zobrazí úpadok ľudskosti v hypotetickej budúcnosti. Sfilmovanie príbehu o živote v represívnej spoločnosti okrem toho priťahuje samotných tvorcov, a to hlavne svojím kreatívnym a umeleckým potenciálom.

Absolútne podpriemerné béčko, hodnotia Slováci a Česi

Hoci sa teda zdá, že dystópia je prísľubom zaručeného úspechu, tvorcov novinky Uglies čakalo nepríjemné prekvapenie. Na ČSFD sa hodnotenie po netflixovej premiére ukotvilo na 42 percent, na portáli IMDb 4,9/10. Podľa Rotten Tomatoes si novinka zaslúži len 15 percent.

Slováci a Česi na lokálnych portáloch kritizujú podpriemernosť hereckých výkonov, špeciálnych efektov, scenára, rovnako ako nezáživnosť jednotlivých postáv a príbehu. Mnohí sledovatelia spájajú novinku s označením „béčko“, v ktorom je badať klišé, nedomyslenosť a nedostatok kreativity v produkcii.

„Je to taký veľmi slabučký odvar všetkých tých Divergencií a Hier o život,“ píše sa v jednej z recenzií na portáli ČSFD.

Podľa ďalších recenzií film výrazne zlyháva na worldbuildingu, ktorý je kľúčovým prvkom dobrých sci-fi a fantasy príbehov. Práve v týchto žánroch majú totiž tvorcovia ďaleko širšie možnosti, než v klasickej fikcii.

„Kto v tom meste vlastne pracoval?“ pýta sa jedna z recenzií, ktorá dala výtvoru konečné hodnotenie „odpad!“.

Zahraničné weby sú k novinke o čosi jemnejšie. Film si svojich fanúšikov našiel hlavne v americkej základni. Podľa portálu Unilad fanúšikovia hodnotia film ako mimoriadny zážitok. Podľa niektorých je to dokonca „taký dobrý film, že sa určite musí dočkať pokračovania“.