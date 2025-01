Nicole Kidman prezradila detaily o erotike, kde už nechcela dosiahnuť ďalší orgazmus. Ocenila jednu vec

Premiéra filmu Babygirl v slovenských kinách sa nezadržateľne blíži. Prvotné recenzie slovenských a českých divákov, ktorí ho už mali možnosť vidieť, sa líšia, niektorí dokonca hovoria o sklamaní. No nenechajme sa nimi odradiť a kým si ho konečne pozrieme, vráťme sa ešte k nakrúcaniu. Herecká hviezda Nicole Kidman už dávnejšie prehovorila o dosahovaní orgazmov počas neho a v najnovšom rozhovore opäť prezradila nejaké tie podrobnosti o vzniku pikantných scén.

57-ročná Nicole Kidman spoločne s hereckým kolegom, 28-ročným Harrisom Dickinsonom, v najnovšom rozhovore pre BAFTA prezradili, že vznik sexuálnych scén nestál len na nich, ale je výsledkom napríklad aj skvelej práce kameramana Jaspera Wolfa, ktorého prácu Kidman vyzdvihla za to, akým spôsobom k ich nakrúcaniu pristupoval.

Nechýbali vzrušujúce momenty

Ocenila dôveru, ktorú mali medzi sebou a jeho jemný prístup k nakrúcaniu citlivých scén. Aby sa herci cítili komfortnejšie, pri niektorých scénach bol zredukovaný počet ľudí zo štábu, aby sa docielila intímnejšia atmosféra.

„Sú chvíle, kedy sa cítite neuveriteľne zraniteľní, odhalení a suroví. Ale potom sú aj iné momenty, ktoré sú veľmi vzrušujúce, a dúfam, že sa im ich podarilo zachytiť,“ priznala Kidman.

Triler Babygirl v réžii Haliny Reijn ukazuje Nicole Kidman v úlohe manažérky Romy, ktorá začne podvádzať svojho manžela, ktorého mimochodom stvárňuje Antonio Banderas, s mladým stážistom Samuelom, ktorému vdýchol život Harris Dickinson. To ale môže jej život obrátiť naruby, nielen súkromný, ale aj ten pracovný.

Vzrušujúca vec s mliekom sa reálne stala

Ako sme vás informovali, režisérka Halina Reijn priznala, že scénu s mliekom do filmu nezakomponovala len tak, vychádza totiž priamo z jej života a samotné mlieko má symbolizovať to zvieracie v nás.

Prihodila sa jej samej, keď si raz po dobre odvedenej práci v Belgicku chcela ísť sadnúť do baru, no nikto so známych s ňou nešiel. Prišla tam do kontaktu s hercom, ktorého predtým registrovala, no nepoznali sa.

„Bol aspoň o 15 rokov mladší ako ja a objednal mi pohár mlieka,“ opísala. Túto situáciu opísala slovami ako horúca a odvážna a mlieko sa rozhodla celé vypiť. Podobne ako Kidman v jej najnovšej snímke.

Zdôverila sa, že s mladíkom nikdy nemala sex, no napriek tomu ide o jeden z najvzrušujúcejších zážitkov jej života. „Nedošlo ani k dotyku. A to je to, čo ma fascinuje,“ dodala Reijn.

Babygirl uvidíme v slovenských kinách od 23. januára.