Nový erotický seriál je plný sexu, ktorý vás nerozpáli: Stal sa hitom Netflixu, no podľa divákov je trápny

Netflix minulý týždeň priniesol erotickú seriálovú novinku s názvom Obsession, ktorá, ako sa aj dalo očakávať, si svojich divákov našla. Podľa dát Flixpatrolu sa za víkend dostala do rebríčka sledovanosti Top 10 prakticky po celom svete. A inak to nie je ani na Slovensku. To ale nutne neznamená, že sa ju oplatí vidieť.

Obsession obsadil 1. miesto najsledovanejších seriálov a priniesol množstvo pikantných scén. Odohráva sa v Londýne a sústreďuje sa na lekára, ktorý začne viesť zvláštny vzťah so snúbenicou svojho syna. Stretávajú sa v tajnosti a určia si pravidlá, za ktorých si užívajú sex a intímnosti.

Zdá sa, že divákov si seriál našiel, no mnohí zostali sklamaní. Svedčí o tom aj hodnotenie, aké dostal. Na ČSFD mu svieti priemerných 47 % a podobne to vyzerá aj na databáze IMDb, kde získal 5,1/10.

Niektorí ľudia sa so svojimi rozporuplnými dojmami zverili aj na Twitteri.

„Toto sa môže stať najhorším počinom, ktorý Netflix za uplynulú dobu vydal. Má trápny dej a chaotické rozprávanie s nulovým vývojom postáv,“ zdôveril sa divák na sociálnej sieti. „Je to strašné,“ dodala ďalšia.

This might be one of the worst of the recent Netflix releases. Trashy plot and messy storytelling with zero character development. Waste of time, tbh. #ObsessionNetflix #Obsession pic.twitter.com/FIV7ZhqOnW

— ᎠjᎪᏁᎶᎾ ᏁhᎬᏒᎾ ❦ (@djAngOnhErO) April 13, 2023