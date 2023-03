Novinárom zo srandy povedal, že má covid. Matovič sa posťažoval, že si naivne myslel, že rozmýšľajú a neuveria mu

Po tom, čo prekonal covid a vrátil sa do parlamentu, sa Igorovi Matovičovi nechcelo odpovedať na otázky novinárov. Rozhodol sa ich odstrašiť poľutovaniahodným spôsobom. „Novinárom som zo srandy povedal, že mám covid a naivne som si myslel, že rozmýšľajú a neuveria.“ napísal na sociálnej sieti.

„Dnes som prvýkrát po covide v parlamente,“ pochválil sa na sociálnej sieti Igor Matovič. Dodal, že pred vstupom do sály sa na neho vyhrnulo 10 redaktorov s nastrčenými mikrofónmi, no jemu sa vôbec nechcelo odpovedať na otázky, zo srandy im preto povedal, že má covid.

Vraj to zabralo, pretože novinári v momente decentne odtiahli mikrofóny a dali mu pokoj. „Nebola by to však Töröková, ak by hneď nezačala o tom robiť reportáž – Matovič má covid a chodí po parlamente bez rúška, čo si o tom myslíte?! Necítite sa ohrozený? Ohrozená?,“ posťažoval sa Matovič na Facebooku. Dodáva, že covid síce mal, no po 8 dňoch šiel do práce, lebo mu vyšiel negatívny test

„Novinárom som zo srandy povedal, že mám covid a naivne som si myslel, že rozmýšľajú a neuveria,“ ukončil svoju sťažnosť na adresu novinárov politik.