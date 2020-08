Nové ohniská na Slovensku. V karanténe už skončili zamestnanci dvoch firiem

Zamestnanci dvojice firiem na Považí skončili pre pozitívne testovaných ľudí v karanténe. Nový koronavírus potvrdili testovaním hygienici u šiestich osôb vo firme v Starej Turej a u piatich osôb v Potvoriciach (okres Nové Mesto nad Váhom). TASR o tom v utorok informovala regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

“V Starej Turej je zo závodu pozitívne testovaných šesť osôb, jeden je kontakt, rodinný príslušník, a jeden je zdravotnícky pracovník. V karanténe je 90 osôb. Ide o menšiu firmu, kde pracuje 20 osôb, sú tam i rodinní príslušníci. Vzhľadom na to, že sa jeden zamestnanec zúčastnil i svadby, v karanténe sú i hostia zo svadby,” priblížila Bučková.

V karanténe sú pracovníci dvoch firiem

Nový koronavírus potvrdili testy aj u ďalších ľudí, a to vo výrobnom závode v Potvoriciach. “Je tam päť pozitívne testovaných. Máme až 190 osôb v karanténe, keďže ide o väčší závod, je tam i viac kontaktov. Tento závod sme však nezatvárali, vzhľadom na to, že tam budú mať celozávodnú dovolenku,” doplnila regionálna hygienička.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne podľa nej dohľadáva ďalšie kontakty pozitívne testovaných osôb. “Nariadili sme i ďalšie opatrenia, a to i v rámci závodu, ktorý je potrebné vyčistiť a vydezinfikovať. Aj naďalej platia už vyhlásené opatrenia. Okrem toho sme nariadili i protiepidemické opatrenia v nemocnici v Novom Meste nad Váhom, a to zákaz návštev a zákaz prijímania pacientov do jednej z ich častí,” dodala.