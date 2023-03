Nové informácie o postrelenej kadetke: Rodinu informovali až po 4 hodinách, inštruktor sa Miške zatiaľ neospravedlnil

Už je to takmer mesiac, čo inštruktor postrelil kadetku počas výcviku. K udalosti došlo v stredu (1. 3.) krátko po 16-tej v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku Mišku vtedy so zraneniami previezli do nemocnice.

Teraz pre Nový Čas prehovoril otec postrelenej kadetky. Hovorí, že o nešťastí na akadémii sa dozvedel neskôr ako médiá. Okolo pol siedmej mu volal syn a pýtal sa ho, či vie, čo sa stalo v Bratislave. Hovoril, že postrelili prváčku, ktorá ma iniciály M.H. Otec si však myslel, že jeho dcéra bola v tom čase na futbale.

„Keď som počul iniciály, chcel som volať na Kramáre, ale to už syn volal naspäť, že je to ona,“ povedal pre Nový Čas.

Rodinu informovali o nehode až o ôsmej hodine, štyri hodiny po incidente. „O 20. hodine mi volala suseda, že prišli policajti, ktorí nám to prišli oznámiť,“ spomína Miškin otec.

Rodičia chodia dcéru do nemocnice navštevovať denne. „Za Miškou chodíme aj vtedy, keď idem do nočnej a platím to zo svojho. Pomáhajú mi obyčajní ľudia, tí mi prispievajú, až sa mi to zdá zvláštne,“ hovorí otec.

Pár informácií poskytla prostredníctvom svojho advokáta pre portál tvnoviny.sk aj postrelená Miška. Hovorí, že inštruktora Vladimira Šeparneva poznala a učil na akadémii. Od nešťastnej udalosti s ním nehovorila a ani sa jej zatiaľ neospravedlnil.

„Mišku policajti zatiaľ vypočúvali jedenkrát a vzali jej aj mobil. Pre obavu zo zmarenia vyšetrovania nechce jej právnik uviesť dôvody, prečo tak policajti urobili,“ dodáva portál.

Zranenia, ktoré Miška po streľbe utrpela, sú veľmi vážne a podľa dostupných informácií budú mať pre ňu doživotné následky. Strela jej totiž poškodila pľúca a tiež rozdrvila dvanásty hrudný stavec, ktorého úlomky následne poškodili miechu.