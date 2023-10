Nová vládna koalícia je už zrejme vystavaná: Pellegrini si miesto premiéra nevybojoval, na jej čelo by sa mal postaviť Fico

Vládnu koalíciu zrejme vytvoria strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS. Podľa viacerých od seba nezávislých nemenovaných zdrojov agentúry SITA sa už predstavitelia spomínaných strán dohodli na vytvorení vládnej koalície. Podobnú informáciu dnes priniesli aj Aktuality.

S KDH sa nedalo dohodnúť

Strany Smer a Hlas sa už dokonca podľa zdrojov dohodli na poste premiéra. Na najdôležitejšiu stoličku v slovenskej vláde by mal opäť zasadnú Robert Fico, zatiaľ čo Peter Pellegrini sa pravdepodobne uspokojil s postom predsedu parlamentu.

Nová koalícia by mala mať 79 poslancov. Prvé kolo rokovaní o zostavení vládnej koalície už majú lídri politických strán za sebou. V prvom kole sa riešia skôr programové a hodnotové prieniky politických strán. „Nech už rokovania dopadnú tak alebo onak, Hlas-SD bude garanciou toho, že Slovensko sa nestane čiernou dierou na mape Európy a bude mať jasné zahranično-politické smerovanie ako pevná súčasť Európskej únie a NATO,“ uviedol predseda Hlasu.

Kameňom úrazu pri vytvorení štvorkoalície medzi stranami PS, Hlas, SaS a KDH bola podľa Aktualít posledná menovaná strana, s ktorou sa diskusie nikam nehýbu a zrejme chce ísť do opozície. Progresívne Slovensko to však s vytvorením štvorkoalície zrejme ešte nevzdalo, no táto možnosť je málo pravdepodobná. Všetko záleží od kresťanských demokratov, ktorí ale zatiaľ mlčia.