Nová tvár na slovenskej scéne: Kto je tajomná Bejby Blue z Dalybovho nového klipu?

Len koncom minulého roka vydal svoj očakávaný debutový album, ktorým doslova zničil slovenskú rapovú scénu. Obľúbenec súčasnej mládeže Dalyb na nahrávke TEEN(R)AGE predstavil deväť trackov, na ktorých spolupracoval s mnohými známymi menami. Okrem Dary Rolins, Gleba, Porsche Boy-a či kamošov z HAHA CREW to však vyzerá tak, že niekoľko prekvapení zo spoluprác si nechal aj pre seba. Zdá sa, že už čoskoro spoznáme novú budúcu hviezdu, ktorú si známy raper vzal pod ochranné krídla. Všetko prezrádza nový klip ku skladbe 4eva.

Dalyb a Saul sú jediné dve mená, ktoré sa fanúšikom mladej slovenskej rapovej scény spájajú s trackom 4eva. K tomu ale včera chalani predstavili aj nové video, ktoré zrejme odhaľuje viac, ako to na prvý pohľad vyzerá.

Vo videoklipe sa totiž okrem známych tvárí objavuje aj niekto, o kom doposiaľ nikto nepočul. A nikde o nej nie je ani zmienky. Kto je tajomná žena v Dalybovej blízkosti sa snažia zistiť aj jeho fanúšikovia. Predmetný videoklip si môžete pozrieť nižšie.

Kto je tajomná Bejby Blue?

To jediné, čo sa o nej zistiť dá, je jej meno – Bejby Blue. Ani to však veľa nenapovie a intenzívnejším googlením sa vieme dopracovať len k ešte tajomnejšiemu instagramovému profilu s pár fotkami.

Fotografie na predmetnom profile ale niečo naznačujú a podľa niektorých by mohlo ísť o novú tvár, ktorú objavil sám raper.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Bejby Blue (@bejby.blue), 26 Máj 2020 o 12:27 PDT

Dalyb je pritom známy tým, že mnoho spoluprác aj noviniek najskôr tajomne teasuje, neskôr ich vo výsledku ukáže a spôsobí nemalý ošiaľ.

Toho dôkazom bol aj videoklip ku skladbe Hello Kitty s Darou Rolins. Ten vznikal v New Yorku a Dalyb ho teasoval aj jednoduchým emotikonom, ktorým vzbudzoval dojem, že s Darou tvorí pár. Všetko ale napokon bolo inak. Bude to tak aj v prípade nového klipu?

Známy raper zatiaľ mlčí

Býva zvykom, že Dalyb svojich fanúšikov rád naťahuje a prekvapenie drží do posledného možného momentu. Kto je teda Bejby Blue a sme na sklonku spoznania nového talentu, ktorý vezme pod ochranné krídla? To sme sa opýtali aj samotného Dalyba. Do času vydania článku nám však svoje stanovisko neposlal. Dovtedy preto môžeme len hádať, kto neznáma Bejby Blue je.