Nolanov epos Tenet sa napokon v kinách objaví už o pár týždňov. Slovenskí diváci ho uvidia medzi prvými na svete

Len pár dní boli fanúšikovia v smútku z toho, že sa chystaného nového filmu vizionárskeho režiséra Christophera Nolana s názvom Tenet tento rok vôbec nedočkajú. Teraz ale štúdio Warner Bros. prichádza s mimoriadne potešujúcimi správami. Dlho očakávanú snímku v kinách diváci uvidia už o pár týždňov. Tí slovenskí dokonca skôr, než tí v Amerike!

Zdá sa, že veľké filmové spoločnosti si konečne začali uvedomovať potenciál iných, ako najväčších trhov, z ktorých ich projektom tečie najviac peňazí. Vzhľadom na priaznivú situáciu v niektorých kútoch sveta, kde kinosály po koronavírusovej kríze opäť otvorili, sa štúdio Warner Bros. rozhodlo predsa len dlho očakávanú snímku Tenet režiséra Christophera Nolana uviesť na striebornom plátne. Informuje o tom web Deadline.

Slovensko medzi prvými

Uvedenia filmu Tenet sa však nedočkajú diváci zo všetkých krajín a rozhodne nie v jeden a ten istý deň. Ako Warner Bros. uviedli, snímka začne atakovať kiná vo vybraných krajinách už 26. augusta, postupne bude púšťaná aj v ďalších kinách.

Paradoxom zostáva, že Slovensko sa dostalo medzi 23 šťastných krajín, ktoré Tenet uvedú medzi prvými na svete. Nový film Warneri uvedú okrem Slovenska aj v Belgicku, Bulharsku, Chorvátsku, Dánsku, v Egypte, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Maďarsku, na Islande, v Indonézii, v Taliansku, Kórey, Litve, Lotyšsku, Portugalsku, Srbsku, vo Švédsku, vo Švajčiarsku, v Turecku a v Ukrajine.

Vo viac ako 70 krajinách

O deň neskôr, teda 27. augusta, bude Tenet uvedený vo Veľkej Británii, v Austrálii, v Rakúsku, Bahrajne, Kanade, v Českej republike, Nemecku, Grécku, Hong Kongu, v Izraeli, Libanone, Malajzii, na Novom Zélande, v Poľsku, Saudskej Arábii, Singapure, na Taiwane, v Spojených arabských emirátoch a na Blízkom východe.

28. augusta bude Tenet premietaný vo vybraných kinách v Ghane, Nigérii, Nórsku, Rumunsku, Slovinsku, v Španielsku či vo Vietname a vo Východnej Afrike, a postupne od 3. septembra sa jej potešia aj obyvatelia Kuvajtu, Kataru, Azerbajdžanu, Kazachstanu a Ruska, v Japonsku až 18. septembra.

V amerických kinách sa Tenetu diváci dočkajú až 3. septembra a aj to len vo vybraných kinách, v ktorých bude možné filmy premietať pri všetkej bezpečnosti. Zaujímavé je, že v Kanade ho diváci uvidia taktiež skôr.

V Číne to nebude jednoduché

Warner Bros. zrejme príde o mohutné tržby z čínskeho trhu, kde úrady povolili kinám premietať len tie snímky, ktorých dĺžka nepresiahne 2 hodiny. Tenet túto minutáž presahuje o polhodinu, takže je otázne, či ho čínski diváci vôbec uvidia. Možné to ale je, pretože štúdio do čínskych kín opäť pustilo snímku Interstellar, ktorá má až 169 minút a tú tam premietať budú. Mohlo by sa teda stať, že by Tenet v Číne diváci predsa len uvideli.

O novom filme režiséra Nolana nie je známych veľa detailov. Na internete možno nájsť len propagačný materiál v podobe posterov a promo fotiek, či dve upútavky, ktoré toho o deji Tenet taktiež veľa neprezradia. Oficiálna synopsa poskytuje aspoň malý náčrt.

„V temnom svete medzinárodnej špionáže bojuje hlavný hrdina o záchranu celého sveta. Vydáva sa na extrémne komplikovanú misiu, v ktorej pre časopriestor neplatia pravidlá tak ako ich poznáme,“ píše sa v nej. Očakávať teda môžeme množstvo zaujímavých dejových zvratov, bude sa lámať čas a chýbať, samozrejme, nebudú ani akciou nabité scény.

V hlavných úlohách Nolanovho nového filmu uvidíme hercov ako John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Michael Caine, Clémence Poésy a ďalších.